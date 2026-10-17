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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado

17/10/2026 às 07h16
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal Jr./Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (18) prêmio estimado em R$ 170 milhões. As seis dezenas do concurso 3.071 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (17) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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