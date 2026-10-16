23°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

Estudo aponta risco para comércio local e de levar milhões à pobreza

16/10/2026 às 19h04
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A estagnação ou cortes no valor dos benefícios sociais e previdenciários poderão causar uma retração severa à atividade econômica em municípios do interior do Brasil, mostra levantamento do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), lançado nesta semana .

Segundo o estudo, as aposentadorias, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm peso significativo na economia dessas cidades e chegam a representar quase metade do orçamento das famílias mais pobres.

“Como o valor recebido por essas famílias é usado quase integralmente para a aquisição de itens de primeira necessidade, o dinheiro circula imediatamente no comércio local, garante empregos e mantém a arrecadação municipal ativa”, destaca a co-diretora do Made-USP, a economista Luiza Nassif.

De acordo com o levantamento, dos 5.569 municípios brasileiros, cerca de 4 mil estão fora das regiões metropolitanas. Nessas cidades, segundo o estudo, o peso das transferências públicas chega a ser o dobro em relação aos dos grandes centros urbanos.

No Ceará, por exemplo, os benefícios sociais e previdenciários respondem por 22% da renda agregada da capital e região metropolitana. Já nas cidades do interior, esse número é de 40%.

Impactos futuros

O estudo do Made/USP projetou os efeitos econômicos da evolução da renda dos benefícios sociais e previdenciários nas cidades do interior para os próximos três anos. O estudo tomou como base os anos de 2022 a 2025, em que houve um crescimento real para BPC e aposentadorias, e comparou esse cenário ao contexto de reajustes utilizados entre 2019 e 2022, sem ganhos reais do salário mínimo e congelamento total.

O levantamento mostra que, sem os reajustes, a renda agregada do interior do país sofreria uma retração severa, ficando entre 6,8% e 10,8% abaixo do patamar com a valorização real dos benefícios sociais e previdenciários.

“Isso geraria uma reação em cadeia na atividade econômica que atinge inclusive as famílias que não dependem do socorro público”, avalia Nassif.

O estudo mostra que os cenários mais críticos ocorreriam no interior do Rio Grande do Norte, do Amapá e do Piauí, onde a renda total cairia entre 17% a 18%, sem o ritmo atual de aumento dos benefícios sociais.

Amazonas, Sergipe e Pernambuco teriam perda na casa dos 15%. Ceará, Maranhão, Alagoas e Bahia teriam queda entre 10% e 13%, enquanto Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, poderiam ter prejuízo de até 6,5%.

Os efeitos na pobreza

O levantamento destaca que, além dos efeitos sobre a renda e a atividade econômica dos municípios do interior, os benefícios desempenham um papel decisivo no combate à pobreza.

“Para quem vive no limite, qualquer reajuste abaixo da inflação empurra a família diretamente para a pobreza”, afirma Nassif. Segundo ela, para famílias com rendimento de até 1,5 salário mínimo per capita, os benefícios podem chegar a 50% do rendimento.

Simulações feitas pelo levantamento indicam que a ausência de ganhos reais nos benefícios entre 2022 e 2025 teria empurrado aproximadamente 2,7 milhões de pessoas para a pobreza nos municípios fora das regiões metropolitanas, 2,4 milhões delas para extrema pobreza.

Em números absolutos, as maiores altas na pobreza ocorreriam na Bahia (até 336 mil pessoas a mais), São Paulo (até 263 mil) e Minas Gerais (até 251 mil), seguidos por Maranhão, Pará e Ceará (com mais de 200 mil pessoas cada).

“Olhando para o impacto que a queda de renda provoca, fica nítido o estrago que uma trava no crescimento dos benefícios pode fazer nas economias locais”, observa Nassif.

“Manter a valorização real da previdência, do BPC e dos programas de transferência de renda é a garantia mínima de dignidade para as famílias e de sobrevivência para o comércio local no Brasil profundo", acrescenta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan
Economia Há 5 horas Em Economia

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

Ministro cita financiamento e capacitação para apoiar transição
Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
Economia Há 13 horas Em Economia

Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br

Indústria cresceu 0,9% no mês; índice subiu 1,6% em 12 meses
Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado
Economia Há 15 horas Em Economia

Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado

Candidatos têm caminhos distintos para dívida, investimentos e emprego
União quitou R$ 244 milhões para estados e municípios em setembro
Economia Há 1 dia Em Economia

União quitou R$ 244 milhões para estados e municípios em setembro

Gasto com garantias aos entes federativos foi divulgado pelo Tesouro
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Chuvas esparsas

Mín. 23° Máx. 40°

25° Sensação
7.24km/h Vento
81% Umidade
66% (0.51mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb ° °
Dom 35° 22°
Seg 36° 21°
Ter 36° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 22h10
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 11 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,706,14 -0,21%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados