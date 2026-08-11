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Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

O cenário político de Rodrigues Alves ganha uma nova movimentação com a união do ex-prefeito Deda e do atual prefeito Salatiel Magalhães.

11/08/2026 às 16h15
Por: Redação Fonte: Redação
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Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

O cenário político de Rodrigues Alves ganha uma nova movimentação com a união do ex-prefeito Deda e do atual prefeito Salatiel Magalhães. As duas lideranças firmaram uma parceria com o objetivo de fortalecer, no município, a campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales.

 

A articulação reúne dois nomes com atuação e influência na política local e busca ampliar a mobilização em torno da chapa no município. A expectativa é que Deda e Salatiel atuem de forma conjunta na organização das bases, aproximação com lideranças e diálogo com apoiadores durante o período eleitoral.

 

A parceria também demonstra uma convergência política em torno do projeto liderado por Mailza Assis e Jéssica Sales. Mesmo com trajetórias próprias dentro da política de Rodrigues Alves, Deda e Salatiel passam a somar esforços em defesa de um objetivo comum nesta eleição.

 

Com a união, a campanha de Mailza e Jéssica ganha o reforço de duas importantes lideranças do município, fortalecendo a estrutura política e a presença da chapa em Rodrigues Alves.

 

A movimentação deve intensificar as agendas e articulações políticas no município ao longo da campanha, com Deda e Salatiel trabalhando para reunir lideranças e apoiadores em torno das candidaturas de Mailza Assis e Jéssica Sales.

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