Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

O cenário político de Rodrigues Alves ganha uma nova movimentação com a união do ex-prefeito Deda e do atual prefeito Salatiel Magalhães. As duas lideranças firmaram uma parceria com o objetivo de fortalecer, no município, a campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales.

A articulação reúne dois nomes com atuação e influência na política local e busca ampliar a mobilização em torno da chapa no município. A expectativa é que Deda e Salatiel atuem de forma conjunta na organização das bases, aproximação com lideranças e diálogo com apoiadores durante o período eleitoral.

A parceria também demonstra uma convergência política em torno do projeto liderado por Mailza Assis e Jéssica Sales. Mesmo com trajetórias próprias dentro da política de Rodrigues Alves, Deda e Salatiel passam a somar esforços em defesa de um objetivo comum nesta eleição.

Com a união, a campanha de Mailza e Jéssica ganha o reforço de duas importantes lideranças do município, fortalecendo a estrutura política e a presença da chapa em Rodrigues Alves.

A movimentação deve intensificar as agendas e articulações políticas no município ao longo da campanha, com Deda e Salatiel trabalhando para reunir lideranças e apoiadores em torno das candidaturas de Mailza Assis e Jéssica Sales.