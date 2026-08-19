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MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

Ex-prefeito de Rodrigues Alves está entre os candidatos que tiveram o registro questionado pela Procuradoria Regional Eleitoral

19/08/2026 às 20h16
Por: Redação Fonte: Contilnet
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MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

Ex-prefeito de Rodrigues Alves está entre os candidatos que tiveram o registro questionado pela Procuradoria Regional Eleitoral; decisão caberá ao TRE-AC

 

A candidatura do ex-prefeito de Rodrigues Alves Jailson Pontes de Amorim (PSD) passou a ser alvo de uma ação de impugnação apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

 

De acordo com informações divulgadas oficialmente pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta quarta-feira (19), o motivo apontado para a impugnação do registro de candidatura de Jailson Amorim é a existência de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

 

Jailson integra a relação de 22 candidatos no Acre cujos pedidos de registro foram contestados pelo Ministério Público Eleitoral nas eleições de 2026. No entanto, cada caso possui fundamentação própria e será analisado individualmente pela Justiça Eleitoral.

 

Impugnação não significa candidatura indeferida

 

A apresentação da ação de impugnação pelo Ministério Público Eleitoral não representa, por si só, o indeferimento definitivo da candidatura de Jailson Amorim.

 

O processo seguirá sua tramitação no TRE-AC, onde a defesa poderá apresentar seus argumentos e documentos. Caberá à Justiça Eleitoral analisar se as circunstâncias relacionadas à rejeição das contas são suficientes para impedir ou não o registro da candidatura.

 

Segundo o MPF, os processos de registro de candidatura deverão ser julgados até 14 de setembro, conforme o calendário estabelecido para as Eleições 2026.

 

Jailson já comandou Rodrigues Alves

 

Jailson Pontes de Amorim é uma figura conhecida da política de Rodrigues Alves, município do Vale do Juruá, onde já exerceu o cargo de prefeito.

 

Agora, com a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, a situação de sua candidatura dependerá da análise do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

 

Até que exista decisão da Justiça Eleitoral sobre o pedido, é importante distinguir a impugnação apresentada pelo Ministério Público de eventual indeferimento do registro, que somente ocorrerá caso a Justiça acolha os argumentos apresentados na ação.

 

O caso deverá ter novos desdobramentos nas próximas semanas, com a apresentação da defesa e posterior decisão da Justiça Eleitoral.

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