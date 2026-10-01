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Prefeitura de Rio Branco e Ufac levam orientações sobre alimentação saudável aos usuários

Prefeitura de Rio Branco e Ufac promovem ação educativa com orientações sobre higienização, segurança dos alimentos e escolhas mais saudáveis aos u...

01/10/2026 às 18h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), promoveu nesta quinta-feira (1º), uma ação de educação em saúde para usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Francisco Eduardo Paiva, no bairro Rui Lino.

A unidade, que anteriormente funcionava como porte II, passou a operar como porte III com a incorporação temporária da equipe da USF Mocinha Magalhães, que está em reforma. Durante as obras, profissionais e usuários da unidade são atendidos provisoriamente na Francisco Eduardo Paiva.

Unidade passou de porte II para porte III temporariamente, incorporando a equipe da USF Mocinha Magalhães, que está em reforma e mantém profissionais e usuários atendidos provisoriamente no local. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Unidade passou de porte II para porte III temporariamente, incorporando a equipe da USF Mocinha Magalhães, que está em reforma e mantém profissionais e usuários atendidos provisoriamente no local. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Com a integração das equipes, a unidade passou a concentrar os atendimentos das duas equipes, ampliando temporariamente o fluxo de atendimento à população.

A atividade foi realizada por acadêmicos do curso de Nutrição da Ufac e integra o plano de ação “Comer Bem, Cuidar da Saúde: Escolhas Conscientes no Dia a Dia”. Foram abordados temas como higienização correta de frutas, verduras e legumes, cuidados com agrotóxicos, alimentos hidropônicos, certificação dos produtos, cultivo local e sazonalidade.

“Essa parceria com a Ufac é muito importante para orientar e tirar dúvidas dos pacientes, ampliando as informações que nem sempre conseguem ser dadas durante a consulta”, disse Antônia. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Essa parceria com a Ufac é muito importante para orientar e tirar dúvidas dos pacientes, ampliando as informações que nem sempre conseguem ser dadas durante a consulta”, disse Antônia. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A coordenadora da USF Mocinha Magalhães, Antônia Matias, destacou a importância da parceria para levar informação aos usuários.

“É de grande importância essa parceria que a gente tem com a Ufac para orientar e tirar dúvidas dos pacientes. Às vezes, na sala do médico, não tem o tempo necessário para o atendimento e para que o doutor faça todas essas orientações. Então, essa parceria é muito importante”, disse a gestora.

“Foi uma oportunidade muito enriquecedora falar sobre o uso de agrotóxicos, a higienização de frutas e legumes, o cultivo hidropônico e a certificação”, explicou Vitória. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Foi uma oportunidade muito enriquecedora falar sobre o uso de agrotóxicos, a higienização de frutas e legumes, o cultivo hidropônico e a certificação”, explicou Vitória. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A acadêmica de Nutrição da Ufac, Vitória Eduarda, ressaltou que a ação beneficia tanto os estudantes quanto a comunidade.

“Foi uma oportunidade muito enriquecedora estar aqui na UBS falando sobre o uso de agrotóxicos, a maneira que se pode evitar um pouco, com a higienização correta de frutas e legumes, sobre o hidropônico e o selo de certificação”, explicou a acadêmica.

“É muito importante reforçar a necessidade da higienização correta, porque muitas vezes sabemos que é necessário, mas acabamos esquecendo”, disse Nogueira. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“É muito importante reforçar a necessidade da higienização correta, porque muitas vezes sabemos que é necessário, mas acabamos esquecendo”, disse Nogueira. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo ela, também foram apresentadas orientações para escolhas mais saudáveis.

“A gente mostrou para a população que tem, sim, como manter uma alimentação saudável, tanto saudável para o organismo quanto para a segurança mesmo”, completou Eduarda.

A usuária Cíntia Nogueira aproveitou a atividade para tirar dúvidas e destacou a importância de reforçar informações sobre os cuidados com os alimentos.

Ação reforça a importância da prevenção e do acesso à informação para a promoção da saúde da população. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Ação reforça a importância da prevenção e do acesso à informação para a promoção da saúde da população. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Eu acho muito importante porque muitas vezes a gente sabe, mas acaba esquecendo que realmente tem que fazer uma higienização correta. Eu acho que é muito importante estar sempre reforçando que a gente não deve esquecer da higienização”, disse Nogueira.

A ação reforça a importância da prevenção e do acesso à informação para a promoção da saúde da população.

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