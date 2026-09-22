Eduardo Ribeiro destaca formação de profissionais para atendimento educacional de pessoas com TEA

Deputado registrou a conclusão de curso de extensão que certificou 135 participantes e contou com profissionais de municípios do interior do Acre

Durante a sessão desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro (Republicanos) registrou a conclusão, no dia 10 de setembro, do curso de extensão para formação pedagógica inclusiva voltada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo o parlamentar, a capacitação certificou 135 cursistas, entre eles seis coordenadores pedagógicos de Rio Branco. Durante o evento, foram apresentados 21 dos 38 produtos educacionais que representaram a culminância das atividades formativas, evidenciando o compromisso dos participantes com a construção de práticas pedagógicas inclusivas voltadas ao TEA.

A formação também alcançou profissionais de municípios do interior do Estado, incluindo Santa Rosa do Purus, Feijó, Bujari, Jordão, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Eduardo Ribeiro explicou que a iniciativa teve como objetivo ampliar a preparação de coordenadores pedagógicos e professores das redes pública estadual e municipal para o atendimento educacional inclusivo de estudantes com TEA.

“Esse foi um curso que foi feito através de emenda parlamentar nossa, para capacitar coordenadores pedagógicos, professores da rede pública estadual e municipal com relação a esse curso, que é tão importante hoje no Estado, que é tão necessário para as famílias do Estado”, afirmou.

O deputado também destacou a importância da parceria entre as instituições envolvidas na realização da formação. Ele citou a participação do Ministério Público do Acre e do Ifac, além da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Centro de Educação, Letras e Artes.

Ribeiro parabenizou ainda a professora Nina Rosa Silva de Araújo, do Centro de Educação, Letras e Artes, da Ufac, responsável pela coordenação do curso, e ressaltou a contribuição da formação para profissionais que atuam diretamente na educação.

“Fiquei muito feliz com essa conclusão. Não pude estar presente porque estava ali no interior, mas fica aqui meu agradecimento especial ao FAC, ao Ministério Público, que foi um parceiro também, e gostaria de parabenizar em especial a professora Nina Rosa por ter feito e coordenado esse curso”, declarou.

Ao concluir o pronunciamento, o parlamentar ressaltou que a formação representa uma iniciativa voltada à preparação dos profissionais da educação para as demandas relacionadas à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista no ambiente escolar.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: João Henrique