21°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Eduardo Ribeiro destaca formação de profissionais para atendimento educacional de pessoas com TEA

Deputado registrou a conclusão de curso de extensão que certificou 135 participantes e contou com profissionais de municípios do interior do AcreDu...

22/09/2026 às 17h41
Por: Redação Fonte: Aleac
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Aleac
Foto: Reprodução/Aleac

Deputado registrou a conclusão de curso de extensão que certificou 135 participantes e contou com profissionais de municípios do interior do Acre

Durante a sessão desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro (Republicanos) registrou a conclusão, no dia 10 de setembro, do curso de extensão para formação pedagógica inclusiva voltada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo o parlamentar, a capacitação certificou 135 cursistas, entre eles seis coordenadores pedagógicos de Rio Branco. Durante o evento, foram apresentados 21 dos 38 produtos educacionais que representaram a culminância das atividades formativas, evidenciando o compromisso dos participantes com a construção de práticas pedagógicas inclusivas voltadas ao TEA.

A formação também alcançou profissionais de municípios do interior do Estado, incluindo Santa Rosa do Purus, Feijó, Bujari, Jordão, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Eduardo Ribeiro explicou que a iniciativa teve como objetivo ampliar a preparação de coordenadores pedagógicos e professores das redes pública estadual e municipal para o atendimento educacional inclusivo de estudantes com TEA.

“Esse foi um curso que foi feito através de emenda parlamentar nossa, para capacitar coordenadores pedagógicos, professores da rede pública estadual e municipal com relação a esse curso, que é tão importante hoje no Estado, que é tão necessário para as famílias do Estado”, afirmou.

O deputado também destacou a importância da parceria entre as instituições envolvidas na realização da formação. Ele citou a participação do Ministério Público do Acre e do Ifac, além da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Centro de Educação, Letras e Artes.

Ribeiro parabenizou ainda a professora Nina Rosa Silva de Araújo, do Centro de Educação, Letras e Artes, da Ufac, responsável pela coordenação do curso, e ressaltou a contribuição da formação para profissionais que atuam diretamente na educação.

“Fiquei muito feliz com essa conclusão. Não pude estar presente porque estava ali no interior, mas fica aqui meu agradecimento especial ao FAC, ao Ministério Público, que foi um parceiro também, e gostaria de parabenizar em especial a professora Nina Rosa por ter feito e coordenado esse curso”, declarou.

Ao concluir o pronunciamento, o parlamentar ressaltou que a formação representa uma iniciativa voltada à preparação dos profissionais da educação para as demandas relacionadas à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista no ambiente escolar.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: João Henrique

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral
Aleac Há 11 horas Em Política

Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral

Durante sessão na Aleac, deputado afirmou que eleitores devem analisar informações e destacou que as atividades dos Poderes continuam após o pleito...
Edvaldo Magalhães cobra providências para problemas na merenda e no transporte escolar
Aleac Há 13 horas Em Política

Edvaldo Magalhães cobra providências para problemas na merenda e no transporte escolar

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) levou à tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), durante a sessão desta terça-feira (22), relatos so...
Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental
Aleac Há 15 horas Em Política

Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental

Foto: Reprodução/Aleac A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início à programação alusiva ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscien...
No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”
Política Há 3 dias Em Política

No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

O candidato a deputado federal Ney Amorim participou, neste sábado (19), de um encontro com moradores e produtores rurais do Ramal do Joca, localizado no km 2 da Transacreana, em Rio Branco.
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 37°

23° Sensação
0.9km/h Vento
96% Umidade
63% (0.37mm) Chance de chuva
07h39 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 38° 22°
Sex 39° 23°
Sáb 38° 22°
Dom 32° 22°
Seg 34° 21°
Atualizado às 05h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 7 horas

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

 Senado Federal Há 8 horas

Lei extingue floresta nacional, na Bahia, que nunca chegou a ser implantada

 Senado Federal Há 9 horas

Lei reorganiza diretorias do Conselho Federal da OAB

 Economia Há 10 horas

Governo reduz projeção do PIB para 2% em 2026 e 2,3% em 2027

 Aleac Há 11 horas

Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,05%
Euro
R$ 5,85 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 464,102,90 -0,51%
Ibovespa
187,422,92 pts 0.44%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Geral

CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro
3
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
5
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados