21°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Edvaldo Magalhães cobra providências para problemas na merenda e no transporte escolar

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) levou à tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), durante a sessão desta terça-feira (22), relatos so...

22/09/2026 às 16h40
Por: Redação Fonte: Aleac
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Aleac
Foto: Reprodução/Aleac

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) levou à tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), durante a sessão desta terça-feira (22), relatos sobre problemas na alimentação e no transporte de estudantes da rede estadual de ensino. O parlamentar apresentou situações registradas em escolas de Rio Branco e relacionou as dificuldades enfrentadas pelos alunos às recentes investigações envolvendo contratos da área da Educação.

Ao iniciar o pronunciamento, Magalhães cumprimentou as categorias presentes na galeria e mencionou as discussões relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em seguida, concentrou a fala na Educação e exibiu aos demais deputados um vídeo que, segundo ele, circulou pelas redes sociais e mostrava a situação de uma escola que atende uma extensa comunidade rural de Rio Branco.

Para o parlamentar, o episódio não deve ser tratado como um caso isolado. Ele lembrou que problemas relacionados à merenda e ao transporte escolar já foram objeto de debates anteriores no Legislativo. “Quem acompanha o trabalho acerca desse problema de merenda escolar e de transporte escolar aqui nesta Casa sabe que não é uma exceção”, declarou.

Outro caso apresentado pelo deputado envolveu o Colégio Estadual Armando Nogueira, em Rio Branco. Edvaldo mostrou um comunicado atribuído à unidade informando a liberação antecipada dos estudantes, às 11h45 da segunda-feira, em razão da falta de proteína para a alimentação. Ao citar a situação, ele chamou atenção especialmente para os alunos que permanecem em período integral e dependem das refeições oferecidas pela escola.

Magalhães também relacionou os problemas relatados às investigações recentes da Polícia Federal envolvendo recursos destinados à Educação no Acre. Nos últimos meses, duas operações alcançaram contratos da área. Em julho, a Operação Talha Real passou a apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais do Fundeb em contratos da Secretaria de Estado de Educação. Já em 17 de setembro, a PF, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou a Operação Death Note, que investiga possíveis desvios de recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ao abordar a operação mais recente, o deputado mencionou a contratação de uma plataforma educacional e questionou os pagamentos efetuados pelo Estado. Conforme informações divulgadas pela CGU no âmbito da investigação, são apurados indícios relacionados a contratos, direcionamento de licitações, desvio de recursos e movimentações financeiras suspeitas. A Polícia Federal informou que a apuração aponta possível prejuízo superior a R$ 30 milhões aos cofres públicos.

Na tribuna, Edvaldo fez críticas à condução dos recursos destinados à área e cobrou respostas para os problemas que, segundo ele, atingem diretamente os estudantes. O parlamentar contrapôs os investimentos investigados às dificuldades relatadas nas unidades escolares, sobretudo quanto à oferta de alimentação e ao funcionamento do transporte.

“Estou falando de transporte escolar, estou falando de merenda das crianças”, disse, ao defender que os recursos públicos destinados à Educação sejam efetivamente aplicados nos serviços oferecidos aos estudantes. O deputado encerrou o pronunciamento reforçando a necessidade de acompanhamento das denúncias e de providências diante das situações apresentadas.

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura informou, após a Operação Death Note, que colaborou com as diligências da Polícia Federal e colocou documentos e informações à disposição das autoridades. Em nota, a pasta também declarou compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

Edvaldo rebate líder do governo e defende estudantes que denunciam problemas na alimentação escolar

No tempo destinado ao Grande Expediente, o deputado Edvaldo Magalhães voltou à tribuna para rebater o pronunciamento do líder do governo na Aleac, deputado Manoel Moraes (União Progressista), durante o debate sobre os problemas relatados na alimentação escolar. Edvaldo contestou críticas dirigidas às denúncias apresentadas por estudantes e integrantes das comunidades escolares e argumentou que a discussão deve se concentrar nas situações relatadas, e não em quem tornou os casos públicos.

Ao responder ao líder governista, Magalhães recorreu à comparação com um carteiro que entrega uma notícia ruim. “Não dá para Vossa Excelência querer culpar o carteiro. Aquele ditado: o carteiro chegou na casa, levou uma má notícia e levou uma surra. Não levaram em consideração a carta”, disse.

O parlamentar também saiu em defesa dos estudantes que aparecem nos registros divulgados e questionou a tentativa de desacreditar os relatos. “Não dá para culpar as crianças, os adolescentes, os jovens que estão denunciando, se expondo, se expondo ao máximo, botando o rosto”, declarou.

Edvaldo ainda rebateu referências feitas durante o debate que, segundo sua interpretação, tratariam os envolvidos nas denúncias como “massa de manobra” ou “milícia”. Para o deputado, os relatos apresentados por alunos e comunidades escolares devem ser considerados na discussão sobre a oferta de alimentação nas unidades de ensino.

Texto: Andressa Oliveira / Foto: João Henrique

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral
Aleac Há 11 horas Em Política

Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral

Durante sessão na Aleac, deputado afirmou que eleitores devem analisar informações e destacou que as atividades dos Poderes continuam após o pleito...
Eduardo Ribeiro destaca formação de profissionais para atendimento educacional de pessoas com TEA
Aleac Há 12 horas Em Política

Eduardo Ribeiro destaca formação de profissionais para atendimento educacional de pessoas com TEA

Deputado registrou a conclusão de curso de extensão que certificou 135 participantes e contou com profissionais de municípios do interior do AcreDu...
Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental
Aleac Há 15 horas Em Política

Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental

Foto: Reprodução/Aleac A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início à programação alusiva ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscien...
No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”
Política Há 3 dias Em Política

No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

O candidato a deputado federal Ney Amorim participou, neste sábado (19), de um encontro com moradores e produtores rurais do Ramal do Joca, localizado no km 2 da Transacreana, em Rio Branco.
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 37°

23° Sensação
0.9km/h Vento
96% Umidade
63% (0.37mm) Chance de chuva
07h39 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 38° 22°
Sex 39° 23°
Sáb 38° 22°
Dom 32° 22°
Seg 34° 21°
Atualizado às 05h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 7 horas

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

 Senado Federal Há 8 horas

Lei extingue floresta nacional, na Bahia, que nunca chegou a ser implantada

 Senado Federal Há 9 horas

Lei reorganiza diretorias do Conselho Federal da OAB

 Economia Há 10 horas

Governo reduz projeção do PIB para 2% em 2026 e 2,3% em 2027

 Aleac Há 11 horas

Manoel Moraes chama atenção para circulação de informações durante período eleitoral

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,05%
Euro
R$ 5,85 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 464,102,90 -0,51%
Ibovespa
187,422,92 pts 0.44%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Geral

CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro
3
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
5
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados