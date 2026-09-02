Médica e deputada estadual, Michelle Melo anuncia apoio a Velloso para o Senado

O anúncio ocorreu durante uma reunião com apoiadores, quando a parlamentar afirmou que sua escolha por Velloso está diretamente ligada à atuação dele na área da saúde.

Michelle, que também é médica, destacou a trajetória profissional e o trabalho de Velloso no mandato como fatores que pesaram em sua decisão. Ela afirmou que o primeiro voto para o Senado será destinado a Eduardo Velloso e que ainda está avaliando em quem dará o segundo voto.

O apoio também acontece por conta da identificação entre os dois também pela formação profissional. Velloso é médico oftalmologista e tem colocado a saúde entre as principais bandeiras de sua candidatura, defendendo propostas como a ampliação de centros cirúrgicos nos municípios, novos investimentos em tecnologia e o fortalecimento do atendimento especializado no interior.

Durante a campanha, Velloso tem apresentado ainda ações já viabilizadas no mandato de deputado federal, entre elas recursos para cirurgia robótica na Fundhacre e projetos voltados à ampliação da estrutura hospitalar no Acre.

O apoio da médica e deputada Michelle Melo se soma a outros apoios recebidos por Velloso nas últimas semanas, ampliando o grupo de lideranças que têm manifestado publicamente voto em sua candidatura ao Senado.