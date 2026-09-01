Pesquisa Perfil aponta Ney Amorim como 2º nome favorito para deputado federal no Acre em 2026

No levantamento espontâneo, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista prévia de candidatos, a deputada federal Socorro Neri aparece na primeira colocação, com 3,5% das intenções de voto.

Na segunda posição aparece e Ney Amorim, com 2,8%. Com o resultado, Ney figura como o segundo nome mais citado espontaneamente pelos eleitores acreanos na corrida para deputado federal em 2026.

Os números mostram um cenário ainda indefinido para a Câmara dos Deputados, mas colocam Ney Amorim entre os candidatos que largam com maior lembrança do eleitorado nesta primeira rodada do Instituto Perfil.

O Acre possui oito vagas na Câmara dos Deputados, e a disputa deste ano reúne diferentes nomes em busca de uma cadeira na bancada federal. A pesquisa realizada entre os dias 20 e 27 de agosto apresenta um primeiro retrato da preferência espontânea dos eleitores nesta fase da campanha.