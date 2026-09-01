Ney Amorim é ovacionado por multidão durante inauguração de comitê de Tanízio Sá em Manoel Urbano

Durante a programação, Ney foi recebido com entusiasmo pelas pessoas que acompanhavam a inauguração. Ao lado de Tanízio Sá, o candidato a deputado federal foi ovacionado por apoiadores que demonstraram apoio às duas candidaturas.

A presença expressiva de moradores transformou a inauguração do comitê em um grande ato político, com bandeiras, manifestações de apoio e participação popular.

Ney Amorim destacou a recepção que recebeu em Manoel Urbano e reforçou a parceria com Tanízio Sá, que busca a reeleição para a Assembleia Legislativa do Acre.

O encontro também reforçou a mobilização das duas campanhas no interior do estado, com Ney buscando ampliar sua presença nos municípios e consolidar apoios em torno de sua candidatura à Câmara dos Deputados.