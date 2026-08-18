Tanízio Sá destaca movimentação econômica durante Festival de Praia de Manoel Urbano

A realização do Festival de Praia de Manoel Urbano e os reflexos do evento na economia do município foram abordados pelo deputado Tanízio Sá (MDB), durante a sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O parlamentar ressaltou a participação do público na programação, a presença de visitantes de outras localidades e a movimentação registrada em setores como comércio, hotelaria, alimentação e prestação de serviços.

Ao fazer um balanço do festival, Tanízio agradeceu à população que participou das atividades e mencionou o envolvimento da prefeitura, vice-prefeitura, Câmara Municipal, secretarias, equipes responsáveis pela organização e Governo do Estado. Segundo ele, a edição deste ano registrou grande presença de público e ocorreu sem as chuvas que costumavam atingir a programação em anos anteriores. “Foi o maior Festival de Praia da história de Manoel Urbano. Quero parabenizar todas as pessoas que participaram e aqueles que trabalharam na organização”, afirmou.

O deputado também mencionou a presença da governadora Mailza Assis (União PP) no município durante a abertura da programação. Conforme relatou, a chefe do Executivo estadual percorreu as barracas instaladas no local e participou de uma reunião com lideranças municipais. A programação cultural contou ainda com apresentação da cantora Marília Tavares, citada pelo parlamentar entre as atrações realizadas durante o evento.

Na avaliação de Tanízio, um dos principais resultados do festival foi o impacto sobre a atividade econômica local. O parlamentar relatou ocupação de hotéis e aluguel de imóveis para receber visitantes, além do aumento das vendas em restaurantes e demais estabelecimentos. “A gente viu a economia da cidade movimentada, com restaurantes trabalhando, hotéis lotados e casas sendo alugadas para turistas e visitantes. Foram recursos circulando dentro do próprio município”, declarou.

Ao relacionar o evento às atividades produtivas de Manoel Urbano, o deputado também citou a pecuária como uma das fontes de movimentação econômica da região e defendeu iniciativas capazes de estimular comércio, turismo e geração de renda. Segundo ele, festividades desse porte ampliam temporariamente o fluxo de consumidores e criam oportunidades para pequenos comerciantes e prestadores de serviços.

Na parte final do pronunciamento, Tanízio comentou o atual cenário eleitoral e fez referências às candidaturas majoritárias de seu grupo político e a levantamentos internos sobre a disputa pelo Governo do Estado. Em razão das restrições aplicáveis à comunicação institucional durante o período eleitoral, manifestações de caráter eleitoral e avaliações sobre desempenho de candidaturas não são reproduzidas nesta matéria.

Texto: Andressa Oliveira / Foto: Sérgio Vale