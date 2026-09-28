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PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB

Wilker Leão é conhecido por tentar ridicularizar alunos e professores

28/09/2026 às 16h00
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nota de repúdio contra “atos de violência e depredação de patrimônio público” que teriam sido praticados por um candidato de extrema direita no campus universitário.

Segundo a UnB, Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, após depredar pinturas em muro do Instituto de Artes, acompanhado de apoiadores que teriam agredido estudantes no local.

Em nota, a universidade associa o ataque a “métodos adotados pela extrema-direita” que, além de ilegais, “são covardes, porque só se viabilizam na impossibilidade do debate qualificado”.

“Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante.”

Leão tem sido pivô de uma série de conflitos com a comunidade universitária. Recentemente, ele foi expulso da UnB, onde cursava História, após processo disciplinar que o condenou por gravar sem consentimento professores e alunos, com o objetivo de ridicularizá-los .

Em abril, acompanhado de outros militantes de direita, chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição . Na convocação, foram feitas menções como “trocar porrada com os vermes” e “porrada nos comunistas”.

Protocolo de segurança

Neste domingo, Leão retornou ao campus para pichar o muro do Instituto de Artes. A UnB, então, colocou em prática o protocolo de segurança previsto para esse tipo de situação.

“Forças policiais foram acionadas e houve prisão em flagrante pela Polícia Federal. A Universidade está adotando todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, detalhou a UnB.

A universidade disse se solidarizar com os estudantes agredidos durante o episódio; que prestará o apoio necessário a todos que tenham sido prejudicados; e, por fim, que “seguirá firme na defesa de sua comunidade, de seus espaços e da convivência democrática”.

A Agência Brasil aguarda manifestação dos advogados de defesa do candidato sobre o ocorrido.

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