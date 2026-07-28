21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Financiamento de veículos cresce 10,9% no primeiro semestre

Volume é o maior para um 1º trimestre desde 2008

28/07/2026 às 17h20
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arquivo/Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil

No primeiro semestre de 2026, o financiamento de veículos cresceu de R$ 3,41 milhões para R$ 3,78 milhões, um aumento de 10,9%. O valor é o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, quando houve o registro de R$ 4,23 milhões em financiamentos. Os dados são da Trillia, empresa de análise de dados da B3.

No acumulado de janeiro a junho de 2026, os veículos usados responderam por 2,38 milhões de unidades financiadas, enquanto os novos somaram 1,39 milhão. Em 2025, o volumes foi de 2,18 milhões e 1,22 milhão, respectivamente.

Todas as regiões brasileiras registraram expansão no financiamento de veículos entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo intervalo de 2025. O avanço mais expressivo ocorreu na Região Centro-Oeste, com expansão de 13,1%. Na sequência, aparecem o Nordeste (12,6%), o Sul (11,2%), o Sudeste (10,6%) e o Norte (4,4%).

Entre as diferentes categorias de automotores, os comerciais leves acumulam a maior parte dos financiamentos. Em junho de 2026, o segmento somou 434 mil unidades financiadas, ante 388 mil em junho de 2025, alta de 11,9%. Na comparação com maio de 2026, houve variação negativa de 2,6%.

Os automóveis usados apresentaram crescimento no último ano, enquanto os novos retrocederam. Entre os autos leves novos, foram 112 mil unidades financiadas em junho de 2026, queda de 3,3% em relação ao mesmo mês de 2025. Os usados chegaram a 323 mil unidades, crescimento de 12,0% na mesma base de comparação.

Quando analisado o acumulado do semestre, o prazo médio dos contratos para automóveis e comerciais leves registrou 47,2 meses, frente aos 46,3 meses verificados no ano anterior. A tendência de alta se estende por todas as categorias de tempo de uso.

Os principais avanços ocorreram no grupo de veículos com 4 a 8 anos de fabricação, cujo prazo médio subiu de 50 para 51,3 meses, e nos modelos até 3 anos, que passaram de 49,4 para 51,6 meses.

Motos

O mercado das motos também segue em expansão, principalmente entre o público que busca trabalhar com o ciclomotor. Ao todo, 155 mil motos foram financiadas em junho de 2026, representando um aumento de 5,6% frente as 147 mil registradas em junho de 2025. Por outro lado, o volume teve uma retração de 3,9% quando confrontado com o desempenho de maio de 2026.

As motocicletas usadas registraram 116 mil unidades financiadas em junho de 2026, o que representa uma alta de 5,5% na comparação anual. As motos novas totalizaram 39 mil unidades no mesmo mês, apresentando uma queda de 2,4% quando comparadas a junho de 2025.

Pesados

O setor de veículos pesados, como caminhões e ônibus, também apresentou desempenho positivo. No mês de junho de 2026, o total de unidades financiadas chegou a 24 mil, o que representa uma expansão de 7,1% frente as 22 mil registradas em junho de 2025. Quando confrontado com o volume de maio de 2026, constatou-se uma evolução de 5,8%.

Na segmentação por tempo de uso, os veículos pesados novos lideraram o crescimento com 13 mil financiamentos em junho de 2026, salto de 33,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os modelos usados contabilizaram 11 mil unidades, com alta de 19,9% no mesmo período comparativo. O desempenho indica continuidade dos investimentos em transporte de cargas e passageiros.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras
Economia Há 6 horas Em Economia

China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras

Entre produtos beneficiados estão açaí, manga, goiaba e abacaxi
FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros
Economia Há 8 horas Em Economia

FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros

Crédito será feito até dia 31 de agosto
Prévia da inflação oficial fica em 0,06% em julho, diz IBGE
Economia Há 11 horas Em Economia

Prévia da inflação oficial fica em 0,06% em julho, diz IBGE

IPCA-15 acumula taxa de 3,51% no ano e de 4,52% em 12 meses
Gastos com apostas online no Rio chegam a R$ 2,2 bilhões anualmente
Economia Há 15 horas Em Economia

Gastos com apostas online no Rio chegam a R$ 2,2 bilhões anualmente

Maior parcela recebe de um a dois salários mínimos, mostra Fecomércio
Cruzeiro do Sul, AC
26°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 34°

27° Sensação
0.81km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Qua 35° 21°
Qui 36° 22°
Sex 36° 22°
Sáb 36° 22°
Dom 34° 21°
Atualizado às 19h27
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Saúde Há 50 minutos

Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão

 Saúde Há 2 horas

Ministério da Saúde recomenda ampliar vacinação contra o sarampo em SP

 Senado Federal Há 4 horas

Discussão sobre fim da escala de trabalho 6x1 continua em agosto

 Economia Há 5 horas

Financiamento de veículos cresce 10,9% no primeiro semestre

 Economia Há 6 horas

China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,02%
Euro
R$ 5,83 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,592,17 -0,05%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco
Mâncio Lima - AC

Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco

 Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
2
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
3
Cruzeiro do Sul

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul
5
Cruzeiro do Sul

Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados