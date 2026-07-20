Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul

Uma mulher identificada pelas iniciais F.Z.S.R. foi presa pela Polícia Militar na Vila Santa Luzia, localizada na Estrada do Pentecostes, zona rural de Cruzeiro do Sul, após descumprir uma medida protetiva de urgência determinada pela Justiça.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para prestar apoio a um policial que já acompanhava a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares tiveram acesso a uma cópia da decisão judicial que proibia a mulher de manter qualquer tipo de contato com a filha, identificada pelas iniciais L.E.R.L.

De acordo com o registro policial, a própria mulher admitiu ter desrespeitado a medida ao tentar se aproximar da filha, mesmo estando proibida de estabelecer contato pessoalmente, por telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais ou até mesmo por intermédio de terceiros.

Durante a ocorrência, F.Z.S.R. também relatou aos policiais que entrou em confronto físico com G.S.L., irmã de seu ex-companheiro, que teria impedido sua aproximação da criança. A Polícia Militar realizou buscas, mas a outra envolvida não foi localizada.

Diante da confirmação do descumprimento da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão à mulher, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais.

Conforme consta na ocorrência, a suspeita apresentava hematomas nos joelhos, lesões que, segundo ela, foram provocadas durante a luta corporal.

O caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e adotará as medidas previstas na legislação.