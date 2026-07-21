Senac oferece 30 vagas gratuitas para curso de Repositor de Mercadorias em Cruzeiro do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Acre) abriu inscrições para uma nova turma do Programa Senac de Gratuidade (PSG), disponibilizando 30 vagas gratuitas para o curso de Repositor de Mercadorias em Cruzeiro do Sul.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 22 de julho e 11 de agosto, seguindo a ordem de chegada dos candidatos, até o preenchimento das vagas.

Os interessados deverão comparecer à Escola Marcílio Nunes Ribeiro II, localizada na Avenida Antenor Gualberto, nº 59, na Vila Santa Rosa, zona rural de Cruzeiro do Sul. O atendimento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Com carga horária de 160 horas, o curso tem início previsto para 11 de agosto e será ministrado no período noturno, das 18h às 22h, proporcionando uma oportunidade de qualificação profissional para quem deseja ingressar ou ampliar as chances de atuação no comércio.

Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais, possuir o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo e comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa Senac de Gratuidade.

A iniciativa é voltada, principalmente, para pessoas de baixa renda, incluindo estudantes, egressos da educação básica e trabalhadores, estejam eles empregados ou em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

A seleção dos candidatos será feita por ordem de inscrição, desde que todos os requisitos sejam atendidos e a documentação exigida seja apresentada, incluindo documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e histórico escolar.

Caso todas as vagas sejam preenchidas, os demais candidatos serão incluídos em um cadastro de reserva, que poderá ser utilizado em caso de desistência ou abertura de novas vagas durante o processo.