Homem armado com facão mobiliza Polícia Militar e é contido com munição de elastômero em Cruzeiro do Sul

Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (21), após ameaçar pessoas com um facão nas proximidades da Ponte da União, na região central de Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da PM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com o suspeito em atitude agressiva. Conforme o relato policial, ele intimidava pedestres enquanto golpeava o facão contra a calçada e um poste, provocando pânico entre quem passava pelo local.

Os militares afirmam que deram repetidas ordens para que o homem soltasse a arma branca. No entanto, diante da recusa em obedecer às determinações e da permanência da situação de risco, a equipe utilizou munição de elastômero para conter o suspeito, efetuando quatro disparos.

Após ser imobilizado, o homem recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foi apresentado à autoridade policial juntamente com o facão apreendido.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que deverá adotar as medidas cabíveis.