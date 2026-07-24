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Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

Transporte público passou por manhã de caos nessa quinta-feira (23)

24/07/2026 às 18h35
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do transporte metropolitano de São Paulo funcionam normalmente nesta sexta-feira (24). O funcionamento dos trens voltou a ser feito pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) após falhas da concessionária Trivia Trens, que assumiu as linhas no início desta semana após privatização. É a primeira vez que esse tipo de intervenção ocorre em São Paulo.

A manhã dessa quinta-feira (23) foi caótica para os paulistanos , em decorrência da paralisação dos trens logo no início da manhã após problemas de energia. Uma das composições foi atingida por um incêndio nas proximidades da estação Bresser-Mooca. Os problemas causaram superlotação nas estações, principalmente da zona leste.

Com todas as falhas verificadas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o Governo do Estado determinaram que a CPTM retomasse a operação das linhas por até 90 dias.

Segundo o governo estadual e a Artesp, a medida foi tomada para “garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as registradas nos primeiros dias de operação assistida sob responsabilidade da operadora”.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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