21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Justiças do Trabalho e Federal poderão receber R$ 21,5 milhões em crédito

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa o Projeto de Lei do Congresso Nacional ( PLN 8/26 ), que abre crédito suplementar de R$ 21,5 milhões pa...

22/07/2026 às 08h56
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Reunião da CMO no dia 7 de julho - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Reunião da CMO no dia 7 de julho - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa o Projeto de Lei do Congresso Nacional ( PLN 8/26 ), que abre crédito suplementar de R$ 21,5 milhões para a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal.

Do total, R$ 15,9 milhões (74%) serão destinados à Justiça do Trabalho, enquanto R$ 5,5 milhões (26%) irão para a Justiça Federal.

Os recursos serão utilizados para criar uma nova categoria de programação no orçamento dos órgãos, de forma a registrar e identificar de maneira específica as despesas com o pagamento de magistrados aposentados compulsoriamente.

Pelo projeto, os recursos necessários à abertura do crédito decorrem de anulação de outras programações orçamentárias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares
Senado Federal Há 6 horas Em Senado Federal

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

Cidades que se destacarem em políticas e iniciativas para assegurar um tratamento digno e um envelhecimento ativo às pessoas idosas passarão a ter ...
Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária
Senado Federal Há 7 horas Em Senado Federal

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

O Dia Nacional do Rotaractiano passa a fazer parte do calendário oficial do país. A data foi instituída pela Lei 15.477 , publicada nesta sexta-fei...
O tempo da escuta: como o Senado tem construído a reforma do Código Civil
Senado Federal Há 10 horas Em Senado Federal

O tempo da escuta: como o Senado tem construído a reforma do Código Civil

Há leis que regulam setores específicos da vida em sociedade. Outras acompanham praticamente toda a trajetória de uma pessoa. O Código Civil pert...
CMO analisa crédito de R$ 24,9 milhões para AGU e segurança da Amazônia
Senado Federal Há 11 horas Em Senado Federal

CMO analisa crédito de R$ 24,9 milhões para AGU e segurança da Amazônia

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 10/2026 , que abre crédito especial de R$ 24,9 milhões no ...
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
0.96km/h Vento
89% Umidade
91% (2.15mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Dom 35° 20°
Seg 34° 21°
Ter 34° 21°
Qua 34° 22°
Qui 35° 20°
Atualizado às 02h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 5 horas

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

 Senado Federal Há 6 horas

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

 Senado Federal Há 7 horas

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

 Geral Há 8 horas

Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

 Educação Há 9 horas

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 343,985,99 -0,25%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

 Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

 Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter
Porto Walter - AC

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Pesquisas mostram Alan Rick em leve queda e Mailza Assis mantendo estabilidade na disputa pelo Governo do Acre
2
Acre

Protagonismo feminino promete marcar a disputa pelo Governo do Acre em 2026
3
Cruzeiro do Sul

Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul
4
Atsa Puyanawa

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
5
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados