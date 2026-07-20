Projeto libera R$ 33 milhões para Ministério da Integração

Parte dos recursos deve ir para políticas de irrigação social no Nordeste - Foto: Codevasf

O Congresso Nacional analisa a liberação de R$ 33,6 milhões para suplementar o orçamento de órgãos ligados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ( PLN 5/2026 ).

Conforme o projeto, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai ficar com R$ 30,5 milhões. O valor será investido na manutenção de projetos públicos de irrigação de interesse social na região Nordeste.

Já a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) vai ficar com pouco mais de R$ 3 milhões. O valor será destinado a financiar estudos, projetos, programas e obras para a gestão, recuperação e preservação dos recursos hídricos.

O projeto está na Comissão Mista de Orçamento (CMO), onde aguarda designação de um relator.