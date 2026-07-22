21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Projeto permite bloqueio imediato de bens em suspeita de fraude financeira

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

22/07/2026 às 10h03
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Compartilhe:
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 1515/26 permite que órgãos reguladores suspendam atividades e bloqueiem bens de emissores de títulos, plataformas de intermediação e outros participantes de esquemas financeiros quando houver indícios de fraude, lavagem de dinheiro ou risco ao sistema financeiro. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

Nesses casos, a decisão do Banco Central (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) terá efeito imediato, mas deverá ser submetida à homologação judicial em até 24 horas.

A Justiça, por sua vez, deverá decidir em até 24 horas. Nos casos mais complexos, o prazo poderá chegar a 72 horas.

Captação de recursos
O projeto também prevê que a emissão de títulos para captação de recursos, conhecidos como títulos de captação massiva, inclusive ativos digitais, como tokens, dependa de registro prévio no Bacen ou na CVM.

A regra vale para ofertas destinadas ao público em geral ou a um número indeterminado de investidores que possam representar risco ao sistema financeiro em razão do volume de recursos captados, da quantidade de investidores ou do uso de novas tecnologias.

Além disso, as instituições responsáveis deverão:

  • Divulgar informações claras sobre os riscos dos investimentos;
  • Apresentar demonstrações financeiras auditadas;
  • Adotar programas de prevenção à lavagem de dinheiro; e
  • Cumprir exigências mínimas de capital e de garantias.

Segundo o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), a iniciativa é uma "resposta necessária aos desafios contemporâneos do sistema financeiro e da ordem pública", ao combinar medidas preventivas com instrumentos para agilizar a atuação das autoridades.

Novos crimes
 A proposta cria três crimes específicos relacionados a fraudes financeiras. São eles:

  • Participação em milícia privada de intimidação: reclusão de dois a oito anos e multa. O crime abrange grupos organizados para coagir autoridades, jornalistas ou investigadores e dificultar investigações sobre fraudes financeiras. O Código Penal já prevê o crime de milícia privada, mas o projeto cria uma modalidade específica para esses casos.
  • Obstrução de investigação: reclusão de um a seis anos e multa. O texto reúne em um tipo penal específico condutas como ocultação de provas, intimidação de testemunhas e ataques cibernéticos para prejudicar investigações.
  • Retaliação contra colaboradores de investigações: reclusão de dois a seis anos e multa. A proposta tipifica a intimidação ou a prática de violência contra quem colaborar com investigações ou fiscalizações relacionadas a fraudes financeiras.

Cooperação entre órgãos
 O texto também cria um regime permanente de cooperação entre Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal e outros órgãos responsáveis pela fiscalização e investigação.

O objetivo é facilitar o compartilhamento de informações, coordenar operações e aprimorar a produção de provas.

O projeto ainda prevê mecanismos de proteção para investigadores, servidores públicos, magistrados, membros do Ministério Público, jornalistas, peritos, testemunhas e denunciantes que atuem em investigações relacionadas aos crimes previstos no texto.

Próximos passos
A proposta será analisada pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Plenário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Retrospectiva: deputados aprovaram repasse de parte da arrecadação com bets para a Polícia Federal
Câmara Há 2 dias Em Câmara dos Deputados

Retrospectiva: deputados aprovaram repasse de parte da arrecadação com bets para a Polícia Federal

Dinheiro será usado para cobrir gastos com saúde dos servidores da instituição
Projeto assegura informações de saúde para familiares de pacientes inconscientes
Câmara Há 2 dias Em Câmara dos Deputados

Projeto assegura informações de saúde para familiares de pacientes inconscientes

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
Projeto amplia transparência de títulos privados do agronegócio
Câmara Há 2 dias Em Câmara dos Deputados

Projeto amplia transparência de títulos privados do agronegócio

A Câmara analisa a proposta
Câmara Há 2 dias Em Câmara dos Deputados

Projeto cria preço mínimo para proteger produtores de cacau

A Câmara analisa a proposta
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
0.96km/h Vento
89% Umidade
91% (2.15mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Dom 35° 20°
Seg 34° 21°
Ter 34° 21°
Qua 34° 22°
Qui 35° 20°
Atualizado às 02h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 5 horas

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

 Senado Federal Há 6 horas

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

 Senado Federal Há 7 horas

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

 Geral Há 8 horas

Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

 Educação Há 9 horas

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 343,985,99 -0,25%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

 Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

 Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter
Porto Walter - AC

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Pesquisas mostram Alan Rick em leve queda e Mailza Assis mantendo estabilidade na disputa pelo Governo do Acre
2
Acre

Protagonismo feminino promete marcar a disputa pelo Governo do Acre em 2026
3
Cruzeiro do Sul

Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul
4
Atsa Puyanawa

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
5
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados