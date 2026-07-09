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Maria Antônia reforça apoio à pré-candidatura de Mailza Assis e destaca união do grupo político para 2026

A deputada estadual Maria Antônia voltou a reafirmar seu apoio à governadora Mailza Assis, pré-candidata à reeleição ao Governo do Acre nas eleições de 2026.

09/07/2026 às 13h04
Por: Redação Fonte: Folha do Juruá
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Maria Antônia reforça apoio à pré-candidatura de Mailza Assis e destaca união do grupo político para 2026

A deputada estadual Maria Antônia voltou a reafirmar seu apoio à governadora Mailza Assis, pré-candidata à reeleição ao Governo do Acre nas eleições de 2026. A parlamentar destacou que permanece ao lado da gestora e afirmou que todo o seu grupo político seguirá unido em defesa do projeto da governadora Mailza Assis.

 

Maria Antônia, que foi a segunda deputada estadual mais votada do Acre nas eleições de 2022, ressaltou que o momento é de fortalecer a base política e manter o diálogo com a população em todas as regiões do estado. Segundo ela, a união entre as lideranças será fundamental para a construção do projeto eleitoral deste ano.

 

A deputada enfatizou que a pré-candidatura de Mailza Assis representa um projeto voltado ao desenvolvimento do Acre e reafirmou que seu grupo político estará engajado na caminhada eleitoral.

 

“Nosso compromisso é seguir unidos, trabalhando pelo Acre e fortalecendo esse projeto. Tenho convicção de que a união da nossa base será determinante para apresentarmos à população os avanços conquistados e aquilo que ainda queremos realizar”, destacou a parlamentar.

 

Com forte atuação no interior do estado e uma das maiores votações para a Assembleia Legislativa em 2022, Maria Antônia é considerada uma das principais lideranças políticas da região do Juruá e através do seu projeto social vem crescendo sua base na região do Alto e Baixo Acre. O apoio declarado da deputada reforça a articulação da base governista em torno da pré-candidatura de Mailza Assis, que vem consolidando alianças visando o pleito de 2026.

 

A manifestação também evidencia a coesão do grupo político liderado pela deputada e seu esposo ex-prefeito de Rodrigues Alves Deda Amorim, que segue alinhado ao projeto de Mailza Assis, fortalecendo a mobilização da base governista para a disputa eleitoral deste ano.

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