Polícia Civil recupera 18 roçadeiras furtadas da Prefeitura de Senador Guiomard durante operação em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC) recuperou, na tarde desta segunda-feira (6), 18 das 21 roçadeiras furtadas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Senador Guiomard. Os equipamentos foram encontrados durante uma operação realizada no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

A ação foi coordenada por investigadores da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, com o apoio de equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), poucos dias após o crime, registrado na madrugada do último sábado (4).

Segundo a Polícia Civil, a localização da maior parte dos equipamentos representa um importante avanço nas investigações e permitirá que grande parte do patrimônio público seja devolvida ao município.

Durante a operação, duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, suspeitas de envolvimento no armazenamento e transporte das roçadeiras furtadas. A participação de cada uma delas no caso será apurada no decorrer das investigações.

Apesar do resultado positivo da ação, três equipamentos ainda não foram localizados. A Polícia Civil informou que as diligências continuam com o objetivo de recuperar o restante do material e identificar todos os envolvidos no furto.

O delegado responsável pela Delegacia-Geral de Senador Guiomard, Rômulo Barros, destacou a rapidez do trabalho investigativo e ressaltou o compromisso da corporação em combater crimes contra o patrimônio público.

“A recuperação da maior parte dos equipamentos em poucos dias demonstra o empenho das equipes envolvidas na investigação. Nosso trabalho continua até que todas as roçadeiras sejam recuperadas e os responsáveis pelo crime sejam identificados e respondam pelos seus atos perante a Justiça”, afirmou o delegado.