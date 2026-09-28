22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Eleição e inteligência artificial é o tema do Caminhos da Reportagem

Programa vai ao ar às 23h30 na TV Brasil

28/09/2026 às 07h52
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O impacto da inteligência artificial (IA) nas eleições é tema do programa Caminhos da Reportagem que vai ao ar nesta segunda-feira (28), às 23h30, na TV Brasil e no canal da emissora pública no YouTube . O uso dessa tecnologia é um dos focos de atenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabeleceu regras para utilização nas propagandas eleitorais.

Inteligência artificial é a capacidade de sistemas e máquinas simularem habilidades humanas, como aprender, analisar informações, tomar decisões e gerar respostas. Atualmente, vídeos, áudios e imagens gerados por IA tornam cada vez mais difícil distinguir o real do fabricado, enquanto campanhas políticas, órgãos de fiscalização e plataformas digitais travam uma corrida para acompanhar toda essa transformação digital.

Embora a IA não seja proibida nas eleições, quando ela for usada pelos candidatos em áudios, vídeos, textos e imagens é preciso que isso seja avisado de forma clara e destacada . As plataformas de redes sociais que detectarem desinformação, as chamadas fake news , devem retirar esse conteúdo do ar imediatamente.

Um dos entrevistados pela equipe do Caminhos da Reportagem é Sérgio Lüdtke, jornalista e editor-chefe do Comprova, projeto da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Ele explica que a atenção, principalmente nas redes sociais, é muito precária. Como o conteúdo produzido por IA é normalmente fragmentado e as pessoas não têm acesso ao contexto, elas podem se enganar com facilidade.

"Uma peça de desinformação pode mudar o resultado de uma eleição. Como mexe com a decisão das pessoas, isso pode causar grandes problemas para a nossa democracia", afirma.

Outra fonte ouvida pela atração foi o escritor e professor de direito eleitoral Digital Diogo Rais. Ele chama a atenção para a responsabilidade dos eleitores e afirma que é comum que apoiadores façam por conta própria conteúdos eleitorais.

"Fica a dúvida: a Justiça Eleitoral pode e deve fiscalizar como ela fiscaliza os candidatos? A resposta é que a nossa legislação não faz distinção. A legislação acaba dizendo o seguinte: quem publica o conteúdo é responsável por ele", lembra.

Cabe à Polícia Federal investigar conteúdos criminosos e seus autores. Segundo o delegado da Divisão de Repressão a Crimes Eleitorais da PF, Henrique Oliveira Santos, o maior problema é com perfis nas redes sociais de pessoas que não são candidatas e que imaginam que a internet é um ambiente sem lei.

"O que não é verdade, porque nós temos ferramentas de investigação para encontrar não só a materialidade, mas também descobrir autorias", reforça.

Projetos de checagem

Projetos de checagem de informações e de educação são realizados em todo o país com objetivo de informar as pessoas para que elas não sejam manipuladas. Um exemplo é a Coar Notícias, um site criado no Piauí para combater a desinformação. Desse projeto nasceram os manuais regionais de checagem de notícias.

O primeiro deles foi o do Nordeste, o "Arriégua", e depois surgiram os manuais das outras regiões. O Caminhos da Reportagem também apresenta outras iniciativas que apostam na educação digital de crianças, adolescentes e idosos. O Sesc do Distrito Federal, por exemplo, oferece cursos de letramento digital para idosos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados
Geral Há 1 dia Em Geral

Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48
Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados
Geral Há 4 dias Em Geral

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38
Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público
Acre Há 4 dias Em Geral

Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público

A fiscalização dos contratos e da aplicação dos recursos públicos deve fazer parte da rotina do governo, e não ocorrer apenas quando surgem denúncias.
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira
Geral Há 4 dias Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 38°

23° Sensação
1.14km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h36 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Ter 36° 21°
Qua 33° 21°
Qui 31° 21°
Sex 29° 22°
Sáb 32° 22°
Atualizado às 04h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Senado Federal Há 10 minutos

MP proíbe bets e determina encerramento das operações em 30 dias

 Economia Há 1 hora

Mercado eleva projeção de inflação para 4,99% e reduz PIB

 Geral Há 3 horas

Eleição e inteligência artificial é o tema do Caminhos da Reportagem

 Economia Há 4 horas

Beneficiários com NIS de final 8 recebem Bolsa Família de setembro

 Rio Branco - AC Há 10 horas

Transporte coletivo de Rio Branco recebe primeiros ônibus seminovos enquanto nova frota zero quilômetro segue em deslocamento para a capital

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,78%
Euro
R$ 5,94 +0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 461,181,37 -0,50%
Ibovespa
182,985,31 pts -0.27%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Economia

Empregados da Caixa rejeitam proposta da empresa e greve continua
2
Economia

Senacon vai investigar 70 postos por aumento abusivo de preços
3
Economia

Governo reduz projeção do PIB para 2% em 2026 e 2,3% em 2027
4
Aleac

Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental
5
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados