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Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público

A fiscalização dos contratos e da aplicação dos recursos públicos deve fazer parte da rotina do governo, e não ocorrer apenas quando surgem denúncias.

24/09/2026 às 07h17
Por: Redação
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Mailza propõe mais transparência e fiscalização no uso do dinheiro público

Esse é o compromisso apresentado por Mailza em seu plano de governo, que prevê ampliar a transparência, acompanhar a execução de obras e investimentos e avaliar continuamente os resultados da administração estadual.

“A confiança da população se conquista com trabalho, ética e transparência. Prestaremos contas de nossas ações, ampliaremos o acesso às informações públicas e fortaleceremos os mecanismos de participação social”, estabelece o documento.

Uma das propostas é fortalecer a Política Estadual de Transparência Pública e Participação Social, com informações claras, acessíveis e atualizadas sobre a destinação dos recursos. O plano também prevê metas e indicadores para os programas de governo, permitindo identificar problemas, corrigir falhas e apresentar os resultados à população.

Essa postura já se reflete em uma medida adotada na Educação após receber apontamentos da Controladoria-Geral da União sobre o contrato firmado em 2025 com a Palmer Soluções Educacionais. Por determinação da governadora, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura suspendeu cautelarmente sua execução por três meses, interrompeu novas etapas e determinou a suspensão dos pagamentos sujeitos à verificação.

Para acompanhar obras e investimentos estratégicos, Mailza propõe criar o Escritório Estadual de Projetos para monitorar cronogramas, gerenciar riscos e avaliar a execução das ações. Outra medida é o InfoAcre, plataforma destinada a integrar dados e sistemas da administração estadual para apoiar decisões e melhorar a distribuição dos recursos.

“Quero um governo que planeje antes de agir, que utilize cada recurso público com responsabilidade, que valorize seus servidores, fortaleça os municípios, trabalhe de forma integrada com a sociedade e tenha coragem para inovar. Um governo transparente, eficiente e comprometido com resultados concretos”, afirma a candidata na apresentação do plano.

Mailza defende que suspeitas de irregularidade sejam apuradas e que os órgãos de controle tenham acesso às informações necessárias para exercer seu trabalho. O compromisso registrado no documento é ampliar os mecanismos de controle social e de prestação de contas, “permitindo que a população acompanhe de forma clara como os recursos públicos estão sendo utilizados e quais resultados estão sendo alcançados”.

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