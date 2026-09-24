22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento

Após registrar 80,3 milímetros até essa quarta-feira (23), capital se aproxima da média histórica de setembro, enquanto Defesa Civil acompanha chuv...

24/09/2026 às 16h26
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, segue monitorando as condições climáticas e os níveis dos mananciais da capital diante do aumento das chuvas registradras ao longo do mês de setembro.

Até essa quarta-feira (23), Rio Branco já acumulou 80,3 milímetros de chuva, enquanto a média histórica para todo o mês de setembro é de 92 milímetros. Com a previsão de novas pancadas nos próximos dias, o acumulado pode se aproximar ou até superar a média esperada para o período.

De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o volume de chuva registrado chama atenção principalmente pela frequência das precipitações neste período do ano.

Até o dia 23, Rio Branco registrou 80,3 milímetros de chuva, aproximando-se da média histórica de setembro, que é de 92 milímetros. (Foto: Secom)
Até o dia 23, Rio Branco registrou 80,3 milímetros de chuva, aproximando-se da média histórica de setembro, que é de 92 milímetros. (Foto: Secom)

“A previsão indica a possibilidade de novas chuvas. Setembro possui uma média histórica de 92 milímetros e já registramos 80,3 milímetros. O ponto de atenção é a frequência com que essas precipitações estão ocorrendo, de forma mais regular do que o normalmente observado para este período”, explicou.

Rio Acre segue em tendência de vazante

O monitoramento realizado pela Defesa Civil também acompanha diariamente o comportamento do Rio Acre. Na medição realizada às 5h17 dessa quarta-feira (23), o manancial apresentava 2,11 metros, mantendo tendência de vazante.

Nas 24 horas anteriores, foram registrados 5,6 milímetros de chuva. Apesar das precipitações, o nível do Rio Acre permanece distante das cotas de alerta e de transbordamento, estabelecidas em 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.

Chuvas não representam o fim da estiagem

A Defesa Civil reforça que o aumento das chuvas registrado em setembro não significa, neste momento, o encerramento do período de estiagem enfrentado pela região.

Segundo o órgão municipal, é necessário acompanhar a evolução das condições climáticas nas próximas semanas, já que períodos de chuva acima do esperado podem ser seguidos por intervalos de menor precipitação, especialmente nos meses de outubro e novembro.

“Ainda é cedo para afirmar o fim da estiagem. Por isso, o monitoramento deve continuar, já que as chuvas podem variar nas próximas semanas”, destacou Falcão. (Foto: Secom)
“Ainda é cedo para afirmar o fim da estiagem. Por isso, o monitoramento deve continuar, já que as chuvas podem variar nas próximas semanas”, destacou Falcão. (Foto: Secom)

“É prematuro afirmar que a estiagem terminou ou que houve uma mudança definitiva no cenário. O monitoramento precisa continuar, porque o comportamento das chuvas pode variar ao longo das próximas semanas”, destacou o coordenador.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil, permanece em monitoramento permanente das condições meteorológicas, dos níveis dos rios e dos possíveis impactos das chuvas, com atuação preventiva e orientação à população sempre que houver necessidade.

Em caso de situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 193.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago
Rio Branco - AC Há 6 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago

Evento será realizado, neste sábado (26), às 16h, na Ufac, e busca mobilizar a população em uma corrente de solidariedade e fé
Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de prevenção para enfrentar efeitos de estiagem mais severa
Rio Branco - AC Há 8 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de prevenção para enfrentar efeitos de estiagem mais severa

Rio Branco articula medidas de abastecimento de água, monitoramento do Rio Acre e prevenção de queimadas e incêndios durante o período seco
Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde aos moradores da Cadeia Velha
Rio Branco - AC Há 12 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde aos moradores da Cadeia Velha

Ação Saúde na Comunidade ofertou consultas, vacinação, atendimento odontológico e atualização do Bolsa Família
Estiagem aumenta risco de incêndios e IMAC reforça alerta contra queimadas no Juruá
Juruá Há 16 horas Em Cidades

Estiagem aumenta risco de incêndios e IMAC reforça alerta contra queimadas no Juruá

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) intensificou as ações de educação ambiental em comunidades rurais e escolas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves durante o período de estiagem no Vale do Juruá.
Cruzeiro do Sul, AC
27°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

28° Sensação
1.18km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h38 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Sex ° °
Sáb 39° 23°
Dom 38° 21°
Seg 35° 21°
Ter 36° 21°
Atualizado às 22h11
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 47 minutos

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

 Economia Há 4 horas

Economistas lançam iniciativa por economia focada na vida real

 Economia Há 5 horas

CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais

 Rio Branco - AC Há 6 horas

Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago

 Rio Branco - AC Há 7 horas

Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,03%
Euro
R$ 5,91 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 462,924,94 -0,33%
Ibovespa
183,965,90 pts -0.99%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário
3
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco leva ação do Programa Saúde na Escola à comunidade rural do Polo Benfica
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco promove programação esportiva em diferentes pontos da capital
5
Economia

Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados