Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, segue monitorando as condições climáticas e os níveis dos mananciais da capital diante do aumento das chuvas registradras ao longo do mês de setembro.

Até essa quarta-feira (23), Rio Branco já acumulou 80,3 milímetros de chuva, enquanto a média histórica para todo o mês de setembro é de 92 milímetros. Com a previsão de novas pancadas nos próximos dias, o acumulado pode se aproximar ou até superar a média esperada para o período.

De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o volume de chuva registrado chama atenção principalmente pela frequência das precipitações neste período do ano.

Até o dia 23, Rio Branco registrou 80,3 milímetros de chuva, aproximando-se da média histórica de setembro, que é de 92 milímetros. (Foto: Secom)

“A previsão indica a possibilidade de novas chuvas. Setembro possui uma média histórica de 92 milímetros e já registramos 80,3 milímetros. O ponto de atenção é a frequência com que essas precipitações estão ocorrendo, de forma mais regular do que o normalmente observado para este período”, explicou.

Rio Acre segue em tendência de vazante

O monitoramento realizado pela Defesa Civil também acompanha diariamente o comportamento do Rio Acre. Na medição realizada às 5h17 dessa quarta-feira (23), o manancial apresentava 2,11 metros, mantendo tendência de vazante.

Nas 24 horas anteriores, foram registrados 5,6 milímetros de chuva. Apesar das precipitações, o nível do Rio Acre permanece distante das cotas de alerta e de transbordamento, estabelecidas em 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.

Chuvas não representam o fim da estiagem

A Defesa Civil reforça que o aumento das chuvas registrado em setembro não significa, neste momento, o encerramento do período de estiagem enfrentado pela região.

Segundo o órgão municipal, é necessário acompanhar a evolução das condições climáticas nas próximas semanas, já que períodos de chuva acima do esperado podem ser seguidos por intervalos de menor precipitação, especialmente nos meses de outubro e novembro.

“Ainda é cedo para afirmar o fim da estiagem. Por isso, o monitoramento deve continuar, já que as chuvas podem variar nas próximas semanas”, destacou Falcão. (Foto: Secom)

“É prematuro afirmar que a estiagem terminou ou que houve uma mudança definitiva no cenário. O monitoramento precisa continuar, porque o comportamento das chuvas pode variar ao longo das próximas semanas”, destacou o coordenador.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil, permanece em monitoramento permanente das condições meteorológicas, dos níveis dos rios e dos possíveis impactos das chuvas, com atuação preventiva e orientação à população sempre que houver necessidade.

Em caso de situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 193.