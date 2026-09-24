Estiagem aumenta risco de incêndios e IMAC reforça alerta contra queimadas no Juruá

As atividades foram realizadas em diferentes ramais e reuniram estudantes, produtores rurais e representantes de órgãos ambientais e de agricultura. A programação teve como foco principal a prevenção às queimadas e a adoção de alternativas ao uso do fogo.

Entre os órgãos envolvidos nas ações estão o Prevfogo do Ibama, a Secretaria de Agricultura do Estado, o Batalhão de Policiamento Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o agente ambiental do IMAC, Josué Torquato, as orientações foram reforçadas diante das condições de estiagem registradas na região. Segundo ele, os produtores foram alertados sobre a proibição das queimadas e os riscos associados ao uso do fogo neste período.

“O objetivo era orientar os produtores. A gente bateu muito na tecla sobre as queimadas e sobre a não queimada, que está proibida”, explicou.

Durante os encontros, também foram apresentadas alternativas para o manejo das áreas sem a utilização do fogo. Entre as possibilidades discutidas está a formação de brigadas pelos próprios agricultores, que poderiam atuar na prevenção e no combate inicial a incêndios florestais.

A orientação também inclui a substituição gradual das queimadas por outras técnicas de manejo, com possibilidade de utilização de mecanização e apoio técnico da Secretaria de Agricultura.

A iniciativa busca ampliar a conscientização nas comunidades rurais e reduzir o risco de incêndios durante o período de estiagem, quando as condições de vegetação mais seca podem favorecer a propagação do fogo.