Prefeitura de Rio Branco promove programação esportiva em diferentes pontos da capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza, neste fim de semana, uma ampla programação esportiva em diferentes regiões da capital. As atividades fazem parte das ações da gestão do prefeito Alysson Bestene voltadas ao fortalecimento do esporte amador, ao incentivo à prática de atividades físicas e à integração entre as comunidades.

Entre os destaques da programação está a primeira fase da Copa Rio Branco de Futebol Amador. Os jogos de ida serão realizados, neste domingo (20), em quatro campos da capital: Chalé, no bairro Apolônio Sales, Vasco, no Bairro Bosque, Jesus (Jéso), no Loteamento Praia do Amapá e Bacu, localizado na BR-364, na altura da comunidade/bairro Santa Cecília, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ao todo, 30 equipes entram em campo em 15 confrontos.

Ações fortalecem o esporte amador, incentivam a prática de atividades físicas e promovem a integração entre as comunidades. (Foto: Reprodução internet)

No Campo do Chalé, a programação começa às 7h30, com o confronto entre Império Verde Sport e Inter do Ayrton Senna. Às 9h, jogam Rua do Fuxico FC e Estação VIP FC. No período da tarde, às 13h30, Atlético de Madrid enfrenta Amigos do Mustafá A.

No Campo do Vasco, Unidos da Torre enfrenta Vista Linda FC, às 7h30. Às 9h, será a vez de Fiorentina FC e Aroeira FC. A programação continua às 13h30, com Aeroporto Velho FC e Adalberto Aragão FC, e termina às 15h, com Jequitibá e União RB.

No Campo do Jesus (Jéso), Benfica FC e Nova Vida abrem a rodada às 7h30. Às 9h, Betel Futebol Clube enfrenta Arsenal FC. No período da tarde, MDM FC joga contra Amigos do Doca, às 13h30, enquanto Escolinha Chapecoense e Atlético Porto-Acrense entram em campo às 15h.

Já no Campo do Bacu, Cabreúva FC enfrenta Irmãos Pereira, às 7h30. Fluminense da Baixada e Marmoraria Rocha jogam às 9h. Às 13h30, Boca do Acre enfrenta o +Clínicas e, às 15h, Calafate e Unidos do Amapá encerram a rodada.

Esporte também chega à zona rural

A programação do fim de semana também contempla a zona rural de Rio Branco. Na região da Transacreana, será realizado um torneio de futebol de campo promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

A iniciativa amplia o alcance das atividades esportivas desenvolvidas no município e busca aproximar as ações da Prefeitura das comunidades rurais, incentivando a prática esportiva e proporcionando momentos de lazer e integração.

“Vamos fortalecer o esporte amador, incentivar a participação das comunidades e proporcionar lazer e integração à população”, afirmou John Douglas. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário municipal de Esportes, John Douglas, destacou que a programação foi planejada para alcançar diferentes públicos e regiões da capital.

“Por determinação do prefeito Alysson Bestene, estamos promovendo um fim de semana com diversas atividades esportivas. Teremos a primeira fase da Copa Rio Branco de Futebol Amador, com jogos em quatro campos da capital, além do torneio de futebol na Transacreana, realizado em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, e do torneio de futsal no Maguila. Nosso objetivo é fortalecer o esporte amador, incentivar a participação das comunidades e proporcionar momentos de lazer e integração para a população”, afirmou John Douglas.

Torneio de futsal amplia programação

Torneio de futsal no Maguila integra a programação esportiva do fim de semana, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Outra atividade prevista para o domingo é um torneio de futsal no Maguila. A competição integra a programação promovida e apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes e amplia as opções de atividades oferecidas à população durante o fim de semana.

A realização dos torneios também contribui para estimular a participação de atletas e equipes das comunidades, fortalecendo o esporte de base e amador em Rio Branco.

6ª edição do Moto Fest

A 6ª edição do Moto Fest acontece na Arena Race, reunindo motociclistas e o público em uma programação de esporte e entretenimento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A programação contará ainda com a 6ª edição do Moto Fest, que será realizada na Arena Race, das 9h às 20h. O evento reunirá amantes do motociclismo e o público em geral em mais uma opção de esporte, entretenimento e convivência durante o fim de semana. Mais informações sobre as atrações serão divulgadas posteriormente.

Com a programação, a Prefeitura de Rio Branco reforça as ações de incentivo ao esporte e ao lazer, reconhecendo a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde, qualidade de vida, convivência comunitária e integração social.