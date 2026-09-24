22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde aos moradores da Cadeia Velha

Ação Saúde na Comunidade ofertou consultas, vacinação, atendimento odontológico e atualização do Bolsa Família

24/09/2026 às 11h21
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (23) mais uma edição do Saúde na Comunidade, por meio da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Áurea Vilela, no campo do Barata. A ação levou atendimento e serviços de saúde para mais perto dos moradores da região da Cadeia Velha.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, evitando que os moradores precisassem se deslocar para outras regiões em busca de atendimento. Durante a ação, foram ofertadas consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico por meio das vans odontológicas, vacinação, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e atualização do Bolsa Família.

“Buscamos alcançar os indicadores do Bolsa Família, ampliando a equipe com médica, dentista e duas vans odontológicas para atender à grande demanda da comunidade”, explicou Hemerson. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Buscamos alcançar os indicadores do Bolsa Família, ampliando a equipe com médica, dentista e duas vans odontológicas para atender à grande demanda da comunidade”, explicou Hemerson. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo o coordenador da USF, Hemerson Loredo, a ação também contribui para o acompanhamento dos indicadores do Bolsa Família e permite ampliar a oferta de serviços para uma comunidade que procura com frequência a unidade de saúde.

“A gente fez justamente para alcançar os indicadores do Bolsa Família. Através dos indicadores, colocamos a médica, o dentista e conseguimos duas vans odontológicas. A importância que tem para a comunidade é muito satisfatória, até porque a comunidade procura muito lá no posto”, explicou.

População também teve acesso à atualização vacinal e a procedimentos como aferição da pressão e teste de glicemia, além dos atendimentos médicos e odontológicos. (Foto: Átilas Moura/Secom)
População também teve acesso à atualização vacinal e a procedimentos como aferição da pressão e teste de glicemia, além dos atendimentos médicos e odontológicos. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Além dos atendimentos médicos e odontológicos, a população também teve a oportunidade de atualizar a situação vacinal e realizar procedimentos de acompanhamento, como aferição da pressão arterial e verificação da glicemia.

Para quem mora na região, levar os serviços para dentro da comunidade facilita o acesso e reduz a necessidade de deslocamento. O morador da Cadeia Velha, Jean Silva Costa, destacou a importância da iniciativa.

“Com projeto, a comunidade tem atendimento mais próximo, sem precisar se deslocar para longe, em um espaço confortável e com uma equipe acolhedora”, afirmou Jean. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Com projeto, a comunidade tem atendimento mais próximo, sem precisar se deslocar para longe, em um espaço confortável e com uma equipe acolhedora”, afirmou Jean. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Isso é muito valoroso e importante para a gente. Com esse projeto aqui no final da Cadeia Velha, muitos não precisam ir longe. Vêm até a pé, para um ambiente confortável, onde todo mundo se sente bem, é bem acolhido e bem atendido pela equipe”, afirmou.

O atendimento odontológico também foi um dos serviços procurados pelos moradores. A autônoma Kátia Simone participou da ação especificamente para buscar atendimento com o dentista e ressaltou a importância de ter esse serviço disponível próximo de casa.

“É muito importante levar o atendimento médico e odontológico até a comunidade, especialmente para quem tem dificuldade de acesso. Eu mesma não estava conseguindo ir ao dentista e aproveitei essa oportunidade”, contou Kátia. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“É muito importante levar o atendimento médico e odontológico até a comunidade, especialmente para quem tem dificuldade de acesso. Eu mesma não estava conseguindo ir ao dentista e aproveitei essa oportunidade”, contou Kátia. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“É muito importante essa ação porque, às vezes, a gente está querendo ir ao médico e não tem condição de ir. Com uma ação dessa, o médico vem até a gente. E, principalmente, trazer o cuidado odontológico, que é uma coisa de que a população precisa muito. Eu mesma não estava podendo ir ao dentista e uma oportunidade dessa já estou aqui”, contou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago
Rio Branco - AC Há 6 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago

Evento será realizado, neste sábado (26), às 16h, na Ufac, e busca mobilizar a população em uma corrente de solidariedade e fé
Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento
Rio Branco - AC Há 7 horas Em Cidades

Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento

Após registrar 80,3 milímetros até essa quarta-feira (23), capital se aproxima da média histórica de setembro, enquanto Defesa Civil acompanha chuv...
Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de prevenção para enfrentar efeitos de estiagem mais severa
Rio Branco - AC Há 8 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de prevenção para enfrentar efeitos de estiagem mais severa

Rio Branco articula medidas de abastecimento de água, monitoramento do Rio Acre e prevenção de queimadas e incêndios durante o período seco
Estiagem aumenta risco de incêndios e IMAC reforça alerta contra queimadas no Juruá
Juruá Há 16 horas Em Cidades

Estiagem aumenta risco de incêndios e IMAC reforça alerta contra queimadas no Juruá

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) intensificou as ações de educação ambiental em comunidades rurais e escolas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves durante o período de estiagem no Vale do Juruá.
Cruzeiro do Sul, AC
27°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

28° Sensação
1.18km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h38 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Sex ° °
Sáb 39° 23°
Dom 38° 21°
Seg 35° 21°
Ter 36° 21°
Atualizado às 22h11
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 47 minutos

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

 Economia Há 4 horas

Economistas lançam iniciativa por economia focada na vida real

 Economia Há 5 horas

CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais

 Rio Branco - AC Há 6 horas

Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago

 Rio Branco - AC Há 7 horas

Chuvas de setembro se aproxima da média histórica e Defesa Civil de Rio Branco mantém monitoramento

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,03%
Euro
R$ 5,91 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 462,924,94 -0,33%
Ibovespa
183,965,90 pts -0.99%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário
3
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco leva ação do Programa Saúde na Escola à comunidade rural do Polo Benfica
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco promove programação esportiva em diferentes pontos da capital
5
Economia

Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados