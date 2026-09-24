Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde aos moradores da Cadeia Velha

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (23) mais uma edição do Saúde na Comunidade, por meio da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Áurea Vilela, no campo do Barata. A ação levou atendimento e serviços de saúde para mais perto dos moradores da região da Cadeia Velha.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, evitando que os moradores precisassem se deslocar para outras regiões em busca de atendimento. Durante a ação, foram ofertadas consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico por meio das vans odontológicas, vacinação, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e atualização do Bolsa Família.

“Buscamos alcançar os indicadores do Bolsa Família, ampliando a equipe com médica, dentista e duas vans odontológicas para atender à grande demanda da comunidade”, explicou Hemerson. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo o coordenador da USF, Hemerson Loredo, a ação também contribui para o acompanhamento dos indicadores do Bolsa Família e permite ampliar a oferta de serviços para uma comunidade que procura com frequência a unidade de saúde.

“A gente fez justamente para alcançar os indicadores do Bolsa Família. Através dos indicadores, colocamos a médica, o dentista e conseguimos duas vans odontológicas. A importância que tem para a comunidade é muito satisfatória, até porque a comunidade procura muito lá no posto”, explicou.

População também teve acesso à atualização vacinal e a procedimentos como aferição da pressão e teste de glicemia, além dos atendimentos médicos e odontológicos. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Além dos atendimentos médicos e odontológicos, a população também teve a oportunidade de atualizar a situação vacinal e realizar procedimentos de acompanhamento, como aferição da pressão arterial e verificação da glicemia.

Para quem mora na região, levar os serviços para dentro da comunidade facilita o acesso e reduz a necessidade de deslocamento. O morador da Cadeia Velha, Jean Silva Costa, destacou a importância da iniciativa.

“Com projeto, a comunidade tem atendimento mais próximo, sem precisar se deslocar para longe, em um espaço confortável e com uma equipe acolhedora”, afirmou Jean. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Isso é muito valoroso e importante para a gente. Com esse projeto aqui no final da Cadeia Velha, muitos não precisam ir longe. Vêm até a pé, para um ambiente confortável, onde todo mundo se sente bem, é bem acolhido e bem atendido pela equipe”, afirmou.

O atendimento odontológico também foi um dos serviços procurados pelos moradores. A autônoma Kátia Simone participou da ação especificamente para buscar atendimento com o dentista e ressaltou a importância de ter esse serviço disponível próximo de casa.

“É muito importante levar o atendimento médico e odontológico até a comunidade, especialmente para quem tem dificuldade de acesso. Eu mesma não estava conseguindo ir ao dentista e aproveitei essa oportunidade”, contou Kátia. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“É muito importante essa ação porque, às vezes, a gente está querendo ir ao médico e não tem condição de ir. Com uma ação dessa, o médico vem até a gente. E, principalmente, trazer o cuidado odontológico, que é uma coisa de que a população precisa muito. Eu mesma não estava podendo ir ao dentista e uma oportunidade dessa já estou aqui”, contou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom)