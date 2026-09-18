22°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Nota informativa: Saerb realiza manutenção programada no Centro de Reservação Palheiral nesta sexta-feira

Serviço ocorrerá a partir das 8h e provocará interrupção temporária no abastecimento de água em regionais e bairros de Rio Branco

18/09/2026 às 17h07
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que, nesta sexta-feira (18), a partir das 8h, realizará uma manutenção programada nas três bombas do sistema elevado do Centro de Reservação (CR) Palheiral.

Durante os trabalhos, será instalado o conjunto girante das três bombas, além da realização de serviços de soldagem. A manutenção é fundamental para aumentar a eficiência do sistema e contribuir para a melhoria do abastecimento de água na região central de Rio Branco.

Em razão dos serviços, haverá interrupção temporária no fornecimento de água ao longo do dia nas regionais Centro, Horto, Sobral e São Francisco, bem como nos bairros Tancredo Neves, Alto Alegre, Vila Nova, Loteamento Novo Horizonte, Santa Mônica, Reserva do Bosque e Novo Cruzeiro.

O Saerb orienta os moradores das áreas afetadas a reservarem água suficiente para as necessidades essenciais durante o período da manutenção.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido gradativamente após a conclusão dos trabalhos. O tempo de normalização poderá variar de acordo com as condições operacionais do sistema.

O Saerb agradece a compreensão da população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco promove programação esportiva em diferentes pontos da capital
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco promove programação esportiva em diferentes pontos da capital

Atividades incluem Copa Rio Branco de Futebol Amador, torneios na zona rural e de futsal, além da 6ª edição do Moto Fest.
Prefeitura de Rio Branco leva ação do Programa Saúde na Escola à comunidade rural do Polo Benfica
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco leva ação do Programa Saúde na Escola à comunidade rural do Polo Benfica

Atividade realizada na Escola São Pedro I abordou temas relacionados à saúde do adolescente, prevenção e hábitos de vida saudáveis
Prefeitura de Rio Branco atualiza regulamentação da Licença para Extração Mineral
Rio Branco - AC Há 3 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco atualiza regulamentação da Licença para Extração Mineral

Decreto nº 1.864/2026 organiza procedimentos para emissão da LEM e estabelece exigências ambientais, documentais e de acompanhamento das atividades...
Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume
Rio Branco - AC Há 4 dias Em Cidades

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Ação prevê instalação de equipamento de 40 CV para reforçar pressão e vazão da rede e ampliar a regularidade do fornecimento de água na região
Cruzeiro do Sul, AC
26°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 37°

27° Sensação
1.35km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h41 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Ter 36° 23°
Qua 39° 23°
Qui 39° 22°
Sex 40° 24°
Sáb 41° 21°
Atualizado às 22h11
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 14 horas

Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas

 Política Há 18 horas

No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

 Educação Há 18 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Economia Há 1 dia

Conheça Chongqing: metrópole-chave da transformação econômica chinesa

 Economia Há 2 dias

Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,03%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 444,336,28 +0,44%
Ibovespa
185,229,17 pts -0.41%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Geral

CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro
3
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
4
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados