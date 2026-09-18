Nota informativa: Saerb realiza manutenção programada no Centro de Reservação Palheiral nesta sexta-feira

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que, nesta sexta-feira (18), a partir das 8h, realizará uma manutenção programada nas três bombas do sistema elevado do Centro de Reservação (CR) Palheiral.

Durante os trabalhos, será instalado o conjunto girante das três bombas, além da realização de serviços de soldagem. A manutenção é fundamental para aumentar a eficiência do sistema e contribuir para a melhoria do abastecimento de água na região central de Rio Branco.

Em razão dos serviços, haverá interrupção temporária no fornecimento de água ao longo do dia nas regionais Centro, Horto, Sobral e São Francisco, bem como nos bairros Tancredo Neves, Alto Alegre, Vila Nova, Loteamento Novo Horizonte, Santa Mônica, Reserva do Bosque e Novo Cruzeiro.

O Saerb orienta os moradores das áreas afetadas a reservarem água suficiente para as necessidades essenciais durante o período da manutenção.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido gradativamente após a conclusão dos trabalhos. O tempo de normalização poderá variar de acordo com as condições operacionais do sistema.

O Saerb agradece a compreensão da população.