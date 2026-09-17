Inmet prevê final de semana de chuvas nas regiões Sul e Sudeste

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o padrão atmosférico começa a mudar significativamente no país, a partir desta sexta-feira (18), com o enfraquecimento e fragmentação do canal de umidade e o estabelecimento de uma nova configuração meteorológica sobre o interior da América do Sul.

A mudança favorecerá o transporte de ar quente e úmido em direção à Região Sul, e contribuirá para a queda da pressão atmosférica e o retorno das instabilidades e das chuvas ao Sul do Brasil, que devem se intensificar ao longo do fim de semana.

Já nesta quinta-feira (17), devido ao canal de umidade, as condições atmosféricas permanecem semelhantes às observadas nos últimos dias, ou seja, as condições de chuva persistem entre as regiões Norte, e parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. No litoral leste do Nordeste, a presença de um cavado no Oceano Atlântico deve favorecer o aumento da nebulosidade e chuvas.

Região Norte

Para esta quinta-feira, há previsão de muitas nuvens e chuva sobre o Norte do Brasil. Pancadas de chuva com trovoadas ocorrem no noroeste, oeste e sul do Amazonas, no Acre e no centro e norte de Rondônia.

Para o sudoeste e sul do Amazonas, Acre e Rondônia há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. Nas demais áreas do Amazonas e de Rondônia, em Roraima, no noroeste, oeste e sul do Pará e no oeste e sul de Tocantins, também chove.

Há ainda possibilidade de chuva isolada no Amapá e no centro e nordeste do Pará. Para o sul do Pará e grande parte de Tocantins há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade.

Entre as capitais, a temperatura mínima é de 23 graus Celsius (°C) em Rio Branco, e as máximas chegam a 37°C em Manaus e 39°C em Palmas.

Já na sexta-feira, a instabilidade concentra-se sobre o Amazonas, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Chuvas isoladas também serão observadas no Acre, em Rondônia e em Roraima. No litoral do Pará, há possibilidade de chuva isolada.

Em todas essas áreas, o céu terá muitas nuvens. No entanto, no Amapá e nas demais áreas do Pará e do Tocantins, a sexta-feira será de sol forte, calor intenso e poucas nuvens.

Região Nordeste

O sul da Bahia segue nesta quinta-feira com instabilidade e chuva. Há aviso amarelo de perigo potencial para chuva intensa nas áreas de divisa com o Espírito Santo.

No litoral leste, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o litoral sul do Rio Grande do Norte, o céu fica com muitas nuvens e há ocorrência de chuva.

No período da noite, há possibilidade de chuva isolada no norte do Maranhão. O tempo fica ensolarado, com poucas nuvens, no sul do Maranhão, centro e sul do Piauí, sul do Ceará, oeste da Paraíba, centro e oeste de Pernambuco, oeste de Alagoas e norte da Bahia.

Para essas áreas, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade. Entre as capitais, a temperatura varia entre a mínima de 21°C em Maceió e a máxima de 38°C em Teresina.

No dia seguinte, a instabilidade aumenta na Região Nordeste. No litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e no litoral sul de Pernambuco, o céu fica com muitas nuvens e há ocorrência de chuva.

Há também possibilidade de chuva isolada no litoral do Maranhão e do Piauí, no norte, centro, sul e leste do Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, nas demais áreas de Alagoas e Sergipe e no centro e leste da Bahia.

Poucas nuvens predominam no centro e sul do Maranhão, no oeste e sul do Piauí e no noroeste da Bahia.

Região Centro-Oeste

O tempo ficará instável nesta quinta-feira, com chuva e trovoadas no noroeste de Mato Grosso. Também chove no oeste, centro e norte mato-grossense.

Para o noroeste e oeste de Mato Grosso há aviso amarelo de perigo potencial para chuva intensa. Há ainda possibilidade de chuva isolada no sudeste de Mato Grosso, no nordeste de Mato Grosso do Sul e no oeste, centro e sul de Goiás.

Nas demais áreas, o céu fica com muitas nuvens. Para o nordeste de Mato Grosso e norte de Goiás há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade.

Nas capitais, a temperatura mínima de 17°C em Campo Grande e máxima de 35°C em Goiânia e Cuiabá.

Já na sexta-feira, no norte e nordeste de Mato Grosso, a instabilidade diminui, com céu variando de muitas nuvens a poucas nuvens.

Por outro lado, no sul de Mato Grosso e de Goiás, ocorre aumento da instabilidade, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Mato Grosso do Sul, espera-se forte instabilidade, com chuva e trovoadas ao longo do dia. Com isso, para Mato Grosso do Sul há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Há ainda possibilidade de chuva isolada no centro e leste de Mato Grosso e na região central de Goiás, incluindo a capital, Goiânia (GO).

Região Sudeste

Nesta quinta-feira, na região Sudeste, a Meteorologia prevê muitas nuvens, com chuva, entre o nordeste e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, entre Santos (SP) e a divisa com o Rio de Janeiro.

Para o centro e leste de Minas Gerais, para o Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Predomínio de poucas nuvens no litoral de São Paulo.

Pode haver nevoeiro no centro e norte de Minas Gerais, na região do Parque Nacional das Sempre-Vivas, e em toda a faixa leste e litorânea de São Paulo.

O frio continua na capital paulista, com mínima de 14°C e máxima de 17°C em São Paulo. As temperaturas ficam amenas nas demais capitais, com máxima de 24°C no Rio de Janeiro e em Vitória e de 26°C em Belo Horizonte.

No dia seguinte, a nebulosidade aumenta em toda a região. No centro e oeste de São Paulo, chove com trovoadas. Para o oeste de São Paulo, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Pancadas de chuva com trovoadas isoladas também ocorrem no Triângulo Mineiro, enquanto pancadas de chuva ocorrem no leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo. Nas demais áreas, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada.

Região Sul

No sul do país, o tempo fica estável em grande parte da região nesta quinta-feira, com poucas nuvens no céu. O Inmet prevê um pouco mais de nebulosidade no norte do Paraná.

O dia amanhece com nevoeiro em toda a faixa leste e litorânea da região. Há ainda possibilidade de geada nas áreas mais elevadas do leste dos estados do Sul.

Entre as capitais, a temperatura varia entre a mínima de 10°C em Porto Alegre e Curitiba e a máxima de 21°C em Porto Alegre.

Já na sexta-feira, a entrada de uma massa e ar quente e úmido sobre o oeste do Paraná, e no centro, norte e oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul traz instabilidades que causam chuva intensa com trovoadas no decorrer da sexta.

Com isso, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nessas áreas. No litoral do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina, o céu fica com muitas nuvens, e há possibilidade de chuva isolada.

Na região de Florianópolis (SC), no litoral sul catarinense, no centro, leste e na Campanha Gaúcha, o céu varia entre muitas e poucas nuvens, sem chuva.

Na madrugada e pela manhã, ocorrem geadas fracas e isoladas na Campanha Gaúcha e nas regiões de serra do Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense, incluindo São Joaquim (SC) e Urupema (SC).