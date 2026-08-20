21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

Encontro destacou a importância da atuação conjunta entre a Prefeitura de Rio Branco e a Diocese em iniciativas voltadas ao atendimento das pessoas...

20/08/2026 às 17h47
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco segue ampliando o diálogo com instituições que desenvolvem ações de interesse social no município. O prefeito Alysson Bestene, realizou nessa quarta-feira (19), uma visita institucional ao bispo Dom Fontenele, responsável pela Diocese de Rio Branco. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de ampliação das parcerias voltadas às ações sociais desenvolvidas na capital acreana.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da atuação conjunta entre o poder público e as instituições religiosas, especialmente diante dos desafios sociais enfrentados pela população. Segundo Bestene, a Prefeitura permanece à disposição para apoiar iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais necessitam.

“Essas parcerias são importantes para enfrentar os desafios sociais da nossa cidade. A Prefeitura mantém esse apoio para contribuir com os projetos da Diocese e ajudar a população que mais precisa”, destacou o prefeito. (Foto: Samuel Moura/Secom)
“Essas parcerias são importantes para enfrentar os desafios sociais da nossa cidade. A Prefeitura mantém esse apoio para contribuir com os projetos da Diocese e ajudar a população que mais precisa”, destacou o prefeito. (Foto: Samuel Moura/Secom)

“É uma alegria ser recebido pelo Dom Fontenele, bispo que administra a nossa Diocese de Rio Branco. Essas parcerias são importantes, principalmente quando olhamos para as questões e os desafios sociais da nossa cidade. A Diocese desenvolve vários projetos e a Prefeitura tem essa mão amiga, esse apoio, para que possamos diminuir as dificuldades enfrentadas pela nossa população”, asseverou o chefe do executivo municipal.

O gestor ressaltou ainda que o encontro representa a continuidade de uma relação institucional baseada no diálogo e na busca por ações que tenham como prioridade o bem coletivo.

“A Prefeitura de Rio Branco está à disposição. Queremos desenvolver novas parcerias no futuro, que possam prosperar cada vez mais, sempre pensando no bem comum, no bem coletivo e colocando as pessoas em primeiro lugar”, acrescentou o prefeito.

“Essas parcerias nos ajudam a fortalecer o trabalho social da Igreja e a ampliar o cuidado com aqueles que mais necessitam”, declarou o bispo. (Foto: Samuel Moura/Secom)
“Essas parcerias nos ajudam a fortalecer o trabalho social da Igreja e a ampliar o cuidado com aqueles que mais necessitam”, declarou o bispo. (Foto: Samuel Moura/Secom)

O bispo Dom Fontenele destacou que a Igreja mantém diversos trabalhos sociais direcionados às pessoas em situação de vulnerabilidade e que as parcerias institucionais contribuem para ampliar o alcance dessas iniciativas.

“Nós, como Igreja e instituição, temos diversos trabalhos sociais para cuidar dos mais necessitados. Esses convênios e essas parcerias nos ajudam a avançar cada vez mais no nosso trabalho, cuidando daqueles que mais necessitam”, declarou o bispo.

Dom Fontenele destacou que a Igreja une evangelização e compromisso social, com atenção especial às pessoas em situação de vulnerabilidade. (Foto: Samuel Moura/Secom)
Dom Fontenele destacou que a Igreja une evangelização e compromisso social, com atenção especial às pessoas em situação de vulnerabilidade. (Foto: Samuel Moura/Secom)

Dom Fontenele também ressaltou que o trabalho desenvolvido pela Igreja alia a missão evangelizadora ao compromisso social, com atenção especial às pessoas que muitas vezes permanecem à margem da sociedade.

“Nós evangelizamos e, ao mesmo tempo, cuidamos dos excluídos e invisíveis da sociedade. Essas parcerias com o poder público nos ajudam também a avançar na nossa missão e no nosso trabalho social”, destacou Dom Fontenele.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco fortalece autonomia feminina com certificação de oficinas da Casa Fio a Fio
Rio Branco - AC Há 1 dia Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco fortalece autonomia feminina com certificação de oficinas da Casa Fio a Fio

Solenidade celebra novo ciclo de qualificação profissional e reforça políticas públicas de autonomia financeira, empreendedorismo e valorização das...
Prefeitura de Rio Branco avança com recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco avança com recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra

Serviços de terraplanagem, remendo profundo e recuperação do pavimento melhoram as condições de trafegabilidade em uma das importantes vias de aces...
Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Durante a Expoacre 2026, famílias e visitantes puderam conhecer os animais disponíveis para adoção
Prefeitura de Rio Branco fortalece assistência às famílias em situação de vulnerabilidade durante Expoacre 2026
Rio Branco - AC Há 2 semanas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco fortalece assistência às famílias em situação de vulnerabilidade durante Expoacre 2026

Parceria amplia ações de segurança alimentar e reforça políticas de acolhimento, assistência jurídica e qualificação profissional voltadas à autono...
Cruzeiro do Sul, AC
25°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

25° Sensação
0.7km/h Vento
71% Umidade
86% (0.2mm) Chance de chuva
07h57 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sex 37° 21°
Sáb 38° 22°
Dom 37° 22°
Seg 36° 21°
Ter 25° 19°
Atualizado às 20h38
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 27 minutos

Crédito para carros de aplicativo tem teto elevado para R$ 200 mil

 Geral Há 2 horas

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

 Justiça Há 3 horas

TSE proíbe Pablo Marçal de fazer campanha e ir a debates

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

 Geral Há 5 horas

MJSP: centro de inteligência prisional começa a funcionar em agosto

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,00%
Euro
R$ 6,07 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,112,32 +2,71%
Ibovespa
167,927,16 pts 0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
Rodrigues Alves - AC

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC

 Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter
Feijó - AC

Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

 Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
3
Geral

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino
4
Economia

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões
5
Geral

PF prende no Rio suspeito de golpe que fez idosa perder R$ 37 milhões

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados