Prefeitura de Rio Branco e Diocese reforçam parceria

A Prefeitura de Rio Branco segue ampliando o diálogo com instituições que desenvolvem ações de interesse social no município. O prefeito Alysson Bestene, realizou nessa quarta-feira (19), uma visita institucional ao bispo Dom Fontenele, responsável pela Diocese de Rio Branco. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de ampliação das parcerias voltadas às ações sociais desenvolvidas na capital acreana.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da atuação conjunta entre o poder público e as instituições religiosas, especialmente diante dos desafios sociais enfrentados pela população. Segundo Bestene, a Prefeitura permanece à disposição para apoiar iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais necessitam.

“Essas parcerias são importantes para enfrentar os desafios sociais da nossa cidade. A Prefeitura mantém esse apoio para contribuir com os projetos da Diocese e ajudar a população que mais precisa”, destacou o prefeito. (Foto: Samuel Moura/Secom)

“É uma alegria ser recebido pelo Dom Fontenele, bispo que administra a nossa Diocese de Rio Branco. Essas parcerias são importantes, principalmente quando olhamos para as questões e os desafios sociais da nossa cidade. A Diocese desenvolve vários projetos e a Prefeitura tem essa mão amiga, esse apoio, para que possamos diminuir as dificuldades enfrentadas pela nossa população”, asseverou o chefe do executivo municipal.

O gestor ressaltou ainda que o encontro representa a continuidade de uma relação institucional baseada no diálogo e na busca por ações que tenham como prioridade o bem coletivo.

“A Prefeitura de Rio Branco está à disposição. Queremos desenvolver novas parcerias no futuro, que possam prosperar cada vez mais, sempre pensando no bem comum, no bem coletivo e colocando as pessoas em primeiro lugar”, acrescentou o prefeito.

“Essas parcerias nos ajudam a fortalecer o trabalho social da Igreja e a ampliar o cuidado com aqueles que mais necessitam”, declarou o bispo. (Foto: Samuel Moura/Secom)

O bispo Dom Fontenele destacou que a Igreja mantém diversos trabalhos sociais direcionados às pessoas em situação de vulnerabilidade e que as parcerias institucionais contribuem para ampliar o alcance dessas iniciativas.

“Nós, como Igreja e instituição, temos diversos trabalhos sociais para cuidar dos mais necessitados. Esses convênios e essas parcerias nos ajudam a avançar cada vez mais no nosso trabalho, cuidando daqueles que mais necessitam”, declarou o bispo.

Dom Fontenele destacou que a Igreja une evangelização e compromisso social, com atenção especial às pessoas em situação de vulnerabilidade. (Foto: Samuel Moura/Secom)

Dom Fontenele também ressaltou que o trabalho desenvolvido pela Igreja alia a missão evangelizadora ao compromisso social, com atenção especial às pessoas que muitas vezes permanecem à margem da sociedade.

“Nós evangelizamos e, ao mesmo tempo, cuidamos dos excluídos e invisíveis da sociedade. Essas parcerias com o poder público nos ajudam também a avançar na nossa missão e no nosso trabalho social”, destacou Dom Fontenele.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom) (Foto: Samuel Moura/Secom)