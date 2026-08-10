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Prefeitura de Rio Branco avança com recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra

Serviços de terraplanagem, remendo profundo e recuperação do pavimento melhoram as condições de trafegabilidade em uma das importantes vias de aces...

10/08/2026 às 16h26
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), segue avançando com os serviços de recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra, localizada na parte alta da capital, após a região do bairro Tancredo Neves.

A via é utilizada diariamente por moradores, produtores e trabalhadores, além de registrar intensa circulação de veículos leves e pesados. Para garantir melhores condições de deslocamento e ampliar a segurança de quem trafega pelo local, equipes da Emurb executam uma série de intervenções ao longo da estrada.

Os trabalhos começaram com serviços de terraplanagem e remendo profundo nos trechos mais danificados. Após essa etapa, as equipes avançaram com a recuperação do pavimento e aplicação de asfalto nos pontos preparados anteriormente.

“A obra começou com os serviços de terraplanagem e remendo profundo e agora avança com a aplicação de asfalto nos trechos preparados”, explicou Manoel. (Foto: Ana Melo/Secom)
“A obra começou com os serviços de terraplanagem e remendo profundo e agora avança com a aplicação de asfalto nos trechos preparados”, explicou Manoel. (Foto: Ana Melo/Secom)

De acordo com o encarregado da Emurb, Manoel Jovino Alves, o serviço é realizado de forma contínua e por etapas, garantindo maior qualidade na recuperação da via.

“Essa obra já começou na semana passada. Na semana anterior já veio uma equipe de terraplanagem, fazendo o serviço de remendo profundo, e agora chegou a equipe de asfalto para ir arrumando onde eles já vão deixando terminado o remendo profundo”, explicou.

A expectativa é que os trabalhos continuem ao longo desta semana. Segundo Manoel Jovino, a intervenção leva em consideração, principalmente, o intenso tráfego de caminhões e carretas na região, fator que exige maior resistência do pavimento.

A recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra busca melhorar a mobilidade, a segurança e as condições de acesso para quem utiliza a via diariamente. (Foto: Ana Melo/Secom)
A recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra busca melhorar a mobilidade, a segurança e as condições de acesso para quem utiliza a via diariamente. (Foto: Ana Melo/Secom)

“Vai ficar só o ouro, como diz o ditado popular. Vai ficar perfeita, porque aqui a gente vê que é um tráfego muito grande. Passa muito carro pesado, muita carreta, e a gente está fazendo um asfalto de primeira qualidade para aguentar esse período todo”, destacou.

A recuperação da Estrada Raimundo Irineu Serra integra o trabalho permanente da Prefeitura de Rio Branco para manutenção e melhoria da malha viária da capital. As ações buscam proporcionar mais segurança, mobilidade e melhores condições de acesso para as comunidades e para todos que utilizam a estrada diariamente.

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