Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

A última noite da Expoacre 2026 foi marcada por um momento especial para quem passou pelo estande da Secretaria Municipal de Saúde: a feira de adoção de cães e gatos, que aproximou animais acolhidos pelo Departamento de Controle de Zoonoses de pessoas dispostas a oferecer um novo lar, carinho e cuidado.

A ação encerrou na noite deste domingo (9), a participação da Secretaria Municipal de Saúde na Expoacre levando ao público uma mensagem que vai além da saúde: a importância da guarda responsável, da proteção e do respeito aos animais.

Durante a feira, visitantes conheceram os animais disponíveis para adoção, e alguns deles ganharam a chance de iniciar uma nova vida em família. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Durante a feira, famílias e visitantes puderam conhecer os animais disponíveis para adoção. Para alguns deles, a noite terminou de maneira ainda mais especial, com a oportunidade de começar uma nova história ao lado de uma família.

Para Herbert Oliveira, gerente do Departamento de Controle de Zoonoses, a iniciativa representa um importante trabalho de conscientização junto à população.

“A feira aproxima animais que precisam de um lar de famílias preparadas para adotá-los. Todos passaram por triagem e cuidados veterinários e estão saudáveis e aptos para adoção”, destacou o Herbert. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“A feira de adoção é uma oportunidade de aproximar esses animais de famílias que estejam preparadas para assumir essa responsabilidade. Há algumas semanas, já estávamos realizando o cadastro de animais que precisavam de um lar, não apenas os que estavam na Zoonoses, mas também aqueles encaminhados pela população. Nossas veterinárias fizeram a triagem, prestaram os cuidados clínicos e prepararam os animais para a adoção. Hoje, todos estão saudáveis e aptos a encontrar uma família”, disse o gerente.

Entre os visitantes que decidiram transformar a noite em um momento inesquecível estava Bruna Araújo, de 19 anos, que adotou um dos animais.

“Vim conhecer a feira e foi amor à primeira vista. Adotar um animal faz bem para todos”, frisou Bruna. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Eu vim para conhecer a feira e acabei encontrando ele. Foi amor à primeira vista. Se cada pessoa adotasse um bichinho, seria melhor para todo mundo”, frisou.

A história também se repetiu com Larissa Rodrigues, moradora do município de Bujari, que escolheu levar um dos animais para casa.

“Eu estava passando pela feira, vi o pet e me apaixonei. Sou de Bujari e só tenho cachorros grandes. Esse foi mais um motivo para adotá-lo. Espero poder dar todo o carinho e cuidado que ele merece”, declarou.

“Vi o pet na feira e me apaixonei. Decidi adotá-lo e espero dar todo o carinho e cuidado que ele merece”, declarou Larissa. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Além de promover as adoções, a iniciativa reforçou as orientações sobre os cuidados necessários com os animais, como vacinação, alimentação adequada, acompanhamento veterinário, higiene e a importância de manter os pets em um ambiente seguro.

Com a feira de adoção, a Secretaria Municipal de Saúde encerrou sua participação na Expoacre deixando uma mensagem de cuidado e responsabilidade e mostrando que cuidar da saúde também é cuidar daqueles que fazem parte das nossas famílias.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom)