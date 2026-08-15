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Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

A vereadora Cleide Silva (PP) fez uma série de críticas à situação da Câmara Municipal de Porto Walter.

15/08/2026 às 09h25
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Vereadora cobra presença de parlamentares e aponta problemas na estrutura da Câmara de Porto Walter

A vereadora Cleide Silva (PP) fez uma série de críticas à situação da Câmara Municipal de Porto Walter. Entre os pontos levantados pela parlamentar estão a falta de quórum para realização das sessões, questionamentos sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos vereadores e as condições físicas do prédio onde funciona o Legislativo municipal.

 

Segundo Cleide, a Câmara deveria realizar uma sessão semanalmente, mas a ausência de parlamentares estaria dificultando o funcionamento regular das atividades legislativas. Ela relata que já compareceu diversas vezes ao plenário sem que houvesse o número mínimo de vereadores necessário para abrir os trabalhos.

 

“Já cansei de ir seis sessões seguidas e não dar quórum”, declarou.

 

A vereadora também rebateu o argumento de que algumas sessões não aconteceriam por falta de matérias para discussão. Na avaliação dela, existem demandas da população que podem ser apresentadas e debatidas pelos parlamentares durante as reuniões.

 

Cleide relatou ainda que, após o recesso parlamentar, somente parte dos vereadores teria comparecido à primeira sessão. Já na segunda reunião prevista após a retomada dos trabalhos, realizada nesta semana, ela afirma ter sido a única parlamentar presente.

 

Pagamento do 13º também gera questionamento

 

Outro assunto levantado pela vereadora foi o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos parlamentares.

 

De acordo com Cleide, tradicionalmente havia a possibilidade de antecipação de parte do benefício no mês de julho, após consulta aos vereadores interessados em receber o valor antecipadamente.

 

O presidente da Câmara Municipal de Porto Walter, Robson Rodrigues, por sua vez, contestou a afirmação de que o pagamento esteja atrasado.

 

Segundo o presidente, a primeira parcela do 13º salário pode ser paga entre fevereiro e novembro, enquanto a segunda deve ser quitada até 20 de dezembro. Com esse entendimento, Rodrigues sustenta que não existe obrigação de pagamento da primeira parcela especificamente no mês de julho.

 

Vereadora demonstra preocupação com estrutura do prédio

 

Além das questões administrativas e legislativas, Cleide Silva chamou atenção para as condições do prédio da Câmara Municipal.

 

A parlamentar gravou um vídeo mostrando pontos do imóvel e relatando problemas que, segundo ela, incluem buracos no piso, danos em paredes e outros sinais que despertam preocupação quanto às condições da estrutura.

 

Conforme relatado pela vereadora, o prédio tem aproximadamente cinco anos e já teria passado por duas reformas, incluindo uma intervenção durante a gestão do ex-presidente da Câmara Rosildo Cassiano.

 

Cleide afirmou ter receio de permanecer no local diante da situação que encontrou.

 

“Tem buraco no chão, o prédio está descendo. Eu tenho medo de estar dentro desse prédio. Tenho medo de sair qualquer hora e desabar”, declarou.

 

As declarações da parlamentar colocam em discussão não apenas a frequência dos vereadores às sessões, mas também as condições de funcionamento e segurança da sede do Poder Legislativo de Porto Walter.

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