Prefeitura de Rio Branco fortalece assistência às famílias em situação de vulnerabilidade durante Expoacre 2026

A sexta noite da Expoacre 2026, maior feira do agronegócio do estado, foi marcada pelo fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco. No Parque de Exposições Wildy Viana, famílias em situação de vulnerabilidade social receberam cestas básicas e kits verdes, reforçando as iniciativas da gestão municipal voltadas à segurança alimentar e à proteção social.

A programação teve início com a entrega dos alimentos às famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cidade Nova. A iniciativa foi realizada em parceria com a Associação Andiroba, organização sem fins lucrativos que desenvolve ações de cuidado e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A programação começou com a entrega de alimentos às famílias atendidas pelo CRAS Cidade Nova, em parceria com a Associação Andiroba, que atua no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A primeira-dama de Rio Branco, Roberta Lins, destacou a importância da união entre o poder público e as instituições parceiras para ampliar o alcance das políticas sociais. Ela também ressaltou que a Prefeitura já realiza a distribuição dos kits verdes nos CRAS da capital.

“É a primeira vez que a Prefeitura traz uma estrutura dessa para uma feira agropecuária. Então, CRAS Cidade Nova, CRAS São Francisco e, além disso, a Prefeitura entra com os kits verdes que nós já estamos distribuindo em todos os CRAS da cidade. E a Prefeitura não consegue chegar e alcançar, fazer tudo sozinha. Então nós necessitamos dessas parcerias”, afirmou Roberta Lins.

“É a primeira vez que a Prefeitura leva uma estrutura como essa para uma feira agropecuária. Também estamos distribuindo os kits verdes nos CRAS e fortalecendo parcerias para ampliar o atendimento às famílias”, afirmou Roberta Lins. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira ressaltou que parcerias como essa contribuem para fortalecer as políticas públicas de assistência social, especialmente as ações destinadas à segurança alimentar e à garantia da dignidade das famílias.

“É um segundo dia muito importante para a cidade de Rio Branco, em especial para a política de assistência social e direitos humanos, em especial para a segurança alimentar. Nós estamos aqui com várias crianças, mães solo, pessoas que não têm nenhum tipo de renda, a não ser programa social do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, estamos bastante felizes, porque parcerias como essa fortalecem a política pública, em especial a dignidade das pessoas humanas aqui na cidade de Rio Branco”, destacou Ivan Pereira.

“Parcerias como essa fortalecem a assistência social e a segurança alimentar, garantindo mais dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou Ivan Pereira. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Assistência que promove dignidade e autonomia

A atuação da Prefeitura de Rio Branco vai além da segurança alimentar. A gestão municipal vem fortalecendo a rede de proteção social com serviços de acolhimento, orientação e assistência jurídica, além de iniciativas de capacitação profissional destinadas a criar oportunidades de geração de renda e autonomia para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre os equipamentos que integram essa política está a Casa Rosa Mulher, que desenvolve ações de acolhimento, proteção e fortalecimento das mulheres. Outra iniciativa é a Casa Fio a Fio, inaugurada recentemente pela gestão municipal, que oferece capacitação em áreas como corte e costura e culinária.

“É emocionante ver a esperança no olhar de cada pessoa atendida. Esse trabalho transforma vidas e mostra o quanto vale a pena cuidar de quem mais precisa”, afirmou Fabiana Martins. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Por meio desses espaços e de outros serviços oferecidos pela rede socioassistencial, o município busca criar condições para que as pessoas atendidas possam desenvolver habilidades, conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho e construir caminhos para a autonomia financeira.

Para a presidente da Associação Andiroba, Fabiana Martins, o trabalho realizado representa mais do que a entrega de alimentos. A iniciativa também proporciona acolhimento e esperança às famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade.

“Vale muito a pena ver o sorriso, o acalanto que a gente dá. Ali, com aquele sorriso, é uma vida que é salva, e através de uma vida são salvas várias outras vidas, através de um trabalho que às vezes as pessoas não entendem direito. Vale muito a pena. Hoje a gente está extremamente emocionado, emocionado porque a gente está vendo ali, em cada olharzinho, um brilho, porque tem uma esperança injetada de novo”, afirmou Fabiana Martins.

Reconhecimento das famílias atendidas

Entre as famílias beneficiadas, a entrega também foi marcada por momentos de emoção e agradecimento. Moradora do bairro Taquari, Lucinda Teixeira, de 62 anos, agradeceu ao prefeito Alysson Bestene pela atenção e pelo cuidado da gestão municipal com as famílias em situação de vulnerabilidade. Para ela, iniciativas como a entrega das cestas básicas e dos kits verdes representam um importante apoio para quem depende de programas sociais e enfrenta dificuldades para garantir o alimento dentro de casa.

“Estou muito feliz e emocionada. Esse kit de alimentos é uma bênção para mim. Sou muito grata por esse cuidado com quem mais precisa”, declarou Lucinda Teixeira. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Estou muito feliz e emocionada. Vivo sozinha e minha renda vem do Bolsa Família, por isso receber esse kit de alimentos é uma bênção. Quero agradecer ao prefeito Alysson Bestene pelo trabalho e pelo cuidado com as pessoas que mais precisam. Que Deus continue abençoando sua caminhada”, declarou Lucinda Teixeira.

Segurança alimentar também fortalece a agricultura familiar

Além de beneficiar as famílias atendidas pela assistência social, a distribuição dos kits verdes contribui para fortalecer a agricultura familiar. Os alimentos são provenientes da produção rural, criando uma conexão entre as políticas de incentivo ao homem do campo e as ações de segurança alimentar desenvolvidas no município.

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou que a iniciativa cumpre essa dupla função: levar alimentos a quem mais precisa e, simultaneamente, incentivar e valorizar os pequenos produtores rurais.

“Os kits verdes vêm da agricultura familiar e chegam às famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos CRAS. É a Prefeitura fortalecendo o pequeno produtor e, ao mesmo tempo, garantindo segurança alimentar para quem mais precisa”, afirmou o prefeito. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“É fruto da agricultura familiar, do pequeno produtor, que a gente, com esses kits verdes, através da Secretaria de Agricultura, que passa para a Secretaria de Assistência, e a gente pode ir nos CRAS, nas pessoas que têm vulnerabilidade alimentar, e também para manter a segurança alimentar. Em parceria com outras instituições, a gente tem pedido, é possível atender essas famílias, e aqui no Parque de Exposição não foi diferente. A gente fez um movimento aqui, em CRAS São Francisco, aquelas pessoas idosas, as famílias que não têm a condição de dar alimento, a gente trouxe e fez essas doações aqui, a Prefeitura fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, trazendo a segurança alimentar para essas famílias”, afirmou Alysson Bestene.

A iniciativa une agricultura familiar e assistência social, valorizando os produtores locais e garantindo alimentos às famílias acompanhadas pela rede municipal. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A iniciativa estabelece um ciclo que aproxima desenvolvimento rural e assistência social. De um lado, incentiva a produção, movimenta a agricultura familiar e valoriza o trabalho das famílias do campo. Do outro, contribui para que alimentos produzidos no próprio município cheguem à mesa das famílias acompanhadas pela rede municipal de assistência social.

Dessa forma, a Prefeitura de Rio Branco amplia sua atuação junto às pessoas em situação de vulnerabilidade, integrando segurança alimentar, acolhimento, qualificação profissional, geração de oportunidades e fortalecimento da agricultura familiar, com ações direcionadas à promoção da dignidade e da autonomia das famílias.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom) (Foto: Marcos Araújo/Secom)