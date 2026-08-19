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Prefeitura de Rio Branco fortalece autonomia feminina com certificação de oficinas da Casa Fio a Fio

Solenidade celebra novo ciclo de qualificação profissional e reforça políticas públicas de autonomia financeira, empreendedorismo e valorização das...

19/08/2026 às 12h23
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

Aprender a cortar e costurar sempre foi um sonho de Elizabeth Ivanir Vaz. Com o incentivo dos filhos e a indicação de uma amiga, ela chegou à Casa Fio a Fio – Centro Municipal da Mulher Empreendedora e encontrou muito mais do que uma oportunidade de capacitação. Depois de participar das oficinas de confecção de sandálias e de corte e costura, Elizabeth passou a enxergar o espaço também como lugar de aprendizado e motivação para continuar buscando novos conhecimentos.

“Meu sonho era aprender a cortar e costurar. Costurar eu já sabia um pouco, mas queria aprender a cortar. Meus filhos me apoiaram muito e me deram força. Começou com uma amiga me indicando a Casa, eu vim buscar uma vaga e agora estou aqui direto. Espero que venham mais cursos, porque quero fazer outros. Eu gosto de aprender, de colocar a mente para funcionar”, contou Elizabeth.

“Meu sonho era aprender a cortar e costurar. Meus filhos me apoiaram muito e, agora, espero fazer outros cursos, porque gosto de aprender e colocar a mente para funcionar”, contou Elizabeth. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Meu sonho era aprender a cortar e costurar. Meus filhos me apoiaram muito e, agora, espero fazer outros cursos, porque gosto de aprender e colocar a mente para funcionar”, contou Elizabeth. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Assim como ela, outras mulheres celebraram, nesta terça-feira (18), uma importante etapa de suas trajetórias. A Prefeitura de Rio Branco realizou a Cerimônia de Certificação das Oficinas da Casa Fio a Fio, reconhecendo a conclusão das capacitações de 72 mulheres atendidas pelo projeto.

As participantes foram qualificadas em oficinas de corte e costura, maquiagem, produção de brigadeiros, escova e hidratação e confecção de sandálias, atividades pensadas para ampliar oportunidades de geração de renda, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e incentivar a criação de pequenos negócios.

Participantes receberam capacitação em diferentes áreas, com foco na geração de renda, inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
Participantes receberam capacitação em diferentes áreas, com foco na geração de renda, inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para Elizabeth, além da oportunidade profissional, as oficinas contribuem para o fortalecimento emocional e para a criação de novos vínculos.

“Foi um grande aprendizado. A professora é muito querida, as amigas também, e existe uma colaboração de todo mundo. A gente percebe que nunca está sozinho. Fazer esses cursos é também trabalhar a mente, ficar focada, sair de casa e procurar realizar um sonho”, destacou a aluna.

Autonomia e transformação

Falar de autonomia financeira é também falar de liberdade e da possibilidade de construir novos caminhos. É com esse propósito que a Casa Fio a Fio atua como espaço de acolhimento, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo feminino na capital acreana.

A iniciativa integra as políticas desenvolvidas pela administração municipal com foco em Produção, Tecnologia, Emprego e Dignidade, buscando aliar desenvolvimento econômico à independência financeira e à valorização social das mulheres.

“Celebramos a qualificação de 72 mulheres e a transformação de vidas. A Casa Fio a Fio é um espaço de acolhimento, fortalecimento e autonomia feminina”, afirmou Bino. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Celebramos a qualificação de 72 mulheres e a transformação de vidas. A Casa Fio a Fio é um espaço de acolhimento, fortalecimento e autonomia feminina”, afirmou Bino. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, cel Ezequiel Bino, destacou que a certificação representa mais do que a conclusão de uma etapa de aprendizado.

“Estamos celebrando não somente a qualificação de 72 mulheres, mas a transformação de vidas. Este é um local que, além de oferecer qualificação, também é um espaço de acolhimento, onde as histórias dessas mulheres se encontram com as das colegas, dos nossos instrutores e de toda a equipe. É um lugar de fortalecimento e de autonomia para as mulheres”, afirmou o coronel.

Segundo o secretário, a proposta da gestão é fortalecer ainda mais a iniciativa e ampliar seu alcance.

“A Casa Fio a Fio caminha para se consolidar como uma política pública e chegar também às demais regionais de Rio Branco. Ficamos muito felizes em acompanhar os resultados e perceber o quanto esse trabalho tem transformado a realidade das participantes”, acrescentou Bino.

“Hoje celebramos conquistas e novas possibilidades para 72 mulheres. A qualificação oferece autonomia, geração de renda e oportunidades. Nosso compromisso é continuar fortalecendo políticas públicas que garantam mais dignidade e independência às mulheres de Rio Branco”, destacou a primeira-dama. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Hoje celebramos conquistas e novas possibilidades para 72 mulheres. A qualificação oferece autonomia, geração de renda e oportunidades. Nosso compromisso é continuar fortalecendo políticas públicas que garantam mais dignidade e independência às mulheres de Rio Branco”, destacou a primeira-dama. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A primeira-dama de Rio Branco e madrinha da Casa Fio a Fio, Roberta Lins, ressaltou que proporcionar qualificação às mulheres significa criar condições para que elas conquistem independência, renda e novas perspectivas de vida.

“Hoje é um dia muito especial porque estamos celebrando não apenas a entrega de certificados, mas conquistas, sonhos e novas possibilidades para 72 mulheres. Quando o poder público investe na qualificação feminina, ele oferece ferramentas para que essas mulheres tenham autonomia, possam gerar sua própria renda, empreender e transformar também a realidade de suas famílias. Como madrinha da Casa Fio a Fio, fico muito feliz em acompanhar cada história e perceber que esse espaço se tornou um lugar de acolhimento e oportunidades. Nosso compromisso é continuar fortalecendo políticas públicas voltadas às mulheres de Rio Branco, garantindo cada vez mais dignidade, independência e oportunidades”, asseverou a primeira-dama e madrinha da Casa Fio a Fio.

A entrega dos certificados marcou novas oportunidades para as participantes, reforçando o papel da Casa Fio a Fio na qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia das mulheres de Rio Branco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
A entrega dos certificados marcou novas oportunidades para as participantes, reforçando o papel da Casa Fio a Fio na qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia das mulheres de Rio Branco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Ao receberem os certificados, as participantes encerraram um ciclo de capacitação, mas deram início a novas possibilidades. Histórias como a de Elizabeth mostram que, ao oferecer ferramentas para a geração de renda e o desenvolvimento profissional, a Casa Fio a Fio também contribui para recuperar sonhos, fortalecer a autoestima e ampliar a autonomia das mulheres rio-branquenses.

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