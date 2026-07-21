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Cruzeiro do Sul recebe neste domingo o 6º Leilão Direito de Viver em apoio ao Hospital de Amor

A solidariedade voltará a ser protagonista em Cruzeiro do Sul neste domingo (26), com a realização da 6ª edição do Leilão Direito de Viver, iniciativa beneficente que arrecada recursos para o Hospital de Amor

21/07/2026 às 11h13
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Cruzeiro do Sul recebe neste domingo o 6º Leilão Direito de Viver em apoio ao Hospital de Amor

A solidariedade voltará a ser protagonista em Cruzeiro do Sul neste domingo (26), com a realização da 6ª edição do Leilão Direito de Viver, iniciativa beneficente que arrecada recursos para o Hospital de Amor, instituição reconhecida nacionalmente pelo atendimento gratuito e humanizado a pacientes em tratamento contra o câncer.

Todo o valor arrecadado será destinado às unidades do Hospital de Amor de Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO), responsáveis pelo atendimento de pacientes oncológicos do Acre e de outros estados da Região Norte.

O evento acontecerá na Fazenda 3 Irmãos, de propriedade do pecuarista Nascimento, localizada na estrada que dá acesso ao município de Guajará. A programação terá início às 11h, com um almoço beneficente, seguido pelo tradicional leilão, que reunirá bovinos, animais de pequeno porte e diversos itens doados pela comunidade, como joias, eletrodomésticos e outras prendas.

Entre as atrações mais aguardadas estão dois violões autografados: um pelo cantor Leonardo e outro pelo Padre Fábio de Melo. As peças devem despertar grande interesse dos participantes e contribuir para ampliar a arrecadação em favor da instituição.

A organização do evento é conduzida por Dino Brandt e Jucilei dos Santos Brandt, que destacam o caráter solidário da iniciativa. Segundo Jucilei, o objetivo vai muito além da arrecadação financeira.

"Não estamos apenas promovendo um leilão. Estamos unindo pessoas em torno de uma causa que salva vidas, levando esperança e apoio a quem enfrenta a luta contra o câncer", afirmou.

De acordo com a organizadora, somente em 2025, o Hospital de Amor já atendeu 1.115 moradores de Cruzeiro do Sul, dos quais 173 precisaram realizar tratamento especializado. Ela explica que as unidades de Porto Velho e Rio Branco trabalham de forma integrada no atendimento aos pacientes da região.

"Muitos exames são realizados em Porto Velho e, dependendo do caso, o paciente é encaminhado para Rio Branco ou permanece em tratamento na unidade de Rondônia, conforme a necessidade médica", explicou.

Como parte da mobilização para o evento, voluntários também estão promovendo um adesivaço no Centro de Cruzeiro do Sul para incentivar a participação da população. Quem deseja colaborar pode contribuir de diversas formas: integrando a equipe de voluntários, doando animais, objetos ou recursos financeiros, adquirindo o almoço beneficente ou participando do leilão com lances nos itens disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas com Jucilei pelo telefone (69) 99908-1428, com Dino pelo número (68) 99953-5348, ou pelo perfil oficial no Instagram @leilaodireitodeviver_haczs.

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