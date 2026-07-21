Homem com mandado de prisão em aberto é capturado pela Polícia Militar no Centro de Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como Antônio Carlos da Silva Santos, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (21), durante uma abordagem de rotina realizada na região central de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando decidiu abordar o suspeito. Durante a consulta aos sistemas de segurança, os militares verificaram, por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, cuja validade se encerraria nesta quarta-feira (22).

Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram cumprimento ao mandado e conduziram Antônio Carlos à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram adotados os procedimentos legais.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o crime que originou o mandado de prisão expedido pela Justiça.