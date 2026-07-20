Suspeito é preso após invadir casa, tentar fugir pelo telhado e ser imobilizado pelo morador em Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso na noite deste sábado (18) após invadir uma residência localizada no bairro João Alves, nas proximidades da Maternidade de Cruzeiro do Sul, na Avenida Lauro Müller. O suspeito acabou sendo contido pelo proprietário do imóvel antes da chegada da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. Ao chegar ao local, os militares encontraram o invasor já imobilizado pelo dono da residência.

Conforme relato da vítima, identificada pelas iniciais R.M., o suspeito entrou na casa no momento em que sua esposa tomava banho. Ao notar a presença do homem dentro do imóvel, a mulher gritou por ajuda, fazendo com que o marido fosse verificar o que estava acontecendo.

Ao ser surpreendido, o invasor tentou escapar subindo no telhado da varanda. No entanto, uma das telhas cedeu durante a fuga, provocando sua queda e causando diversas escoriações.

Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelo proprietário da residência, que conseguiu imobilizá-lo e o manteve amarrado até a chegada da guarnição policial.

Após assumir a ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao homem. De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas em razão do risco de fuga e para garantir a segurança durante a condução.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da autoridade policial. Segundo o registro da ocorrência, ele apresentava escoriações nos braços e nas pernas, lesões compatíveis com a queda do telhado e com a contenção realizada pelo morador.