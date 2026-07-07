Comissão de Orçamento avalia cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional realiza, nesta quarta-feira (8), uma audiência pública para avaliar se o governo cumpriu as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 2.

A audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal , que determina que o Executivo apresente e avalie, periodicamente, o cumprimento das metas fiscais.

O convidado é o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal. Ele apresentará os resultados fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 e prestará esclarecimentos aos parlamentares sobre o cumprimento das metas do governo.

O que são

As metas fiscais do primeiro quadrimestre são uma avaliação das contas públicas entre janeiro e abril para verificar se o governo está no caminho de cumprir a meta fiscal estabelecida para todo o ano.

O principal indicador é o resultado primário, que compara as receitas e as despesas do governo, excluindo os juros da dívida pública.