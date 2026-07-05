Brasil encara Noruega de Haaland em duelo decisivo por vaga nas quartas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5) para mais um confronto decisivo na Copa do Mundo de 2026. Após garantir a classificação com uma vitória de virada sobre o Japão, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta a Noruega pelas oitavas de final, em busca de uma vaga entre os oito melhores do torneio.

O duelo será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco onde o Brasil estreou na competição. Quem avançar enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

A bola rola às 17h (horário de Brasília), com transmissão por TV aberta, canais esportivos e plataformas de streaming.

Paquetá está fora e Ancelotti prepara mudanças

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá um importante desfalque. O meio-campista Lucas Paquetá sofreu uma lesão na partida diante do Japão e está fora da decisão. A tendência é que Gabriel Martinelli ou Danilo Santos assuma a vaga entre os titulares.

Já Neymar seguirá como opção no banco de reservas. O atacante Raphinha, recuperado de lesão, também deve iniciar entre os suplentes e poderá ser utilizado durante o segundo tempo, conforme a necessidade da equipe.

Haaland lidera a esperança norueguesa

Do outro lado, a Noruega aposta no talento do atacante Erling Haaland para tentar eliminar a Seleção Brasileira. Principal referência ofensiva da equipe, o camisa 9 vive grande fase e já marcou cinco gols nesta Copa do Mundo.

O retrospecto também chama atenção: a seleção norueguesa nunca foi derrotada pelo Brasil em confrontos oficiais, fator que aumenta ainda mais a expectativa para o duelo.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli (ou Danilo Santos); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Odegaard e Berge; Sorloth, Haaland e Nusa.

Calor intenso preocupa as seleções

Além da dificuldade dentro de campo, as duas equipes terão que enfrentar as altas temperaturas previstas para Nova Jersey. A sensação térmica pode se aproximar dos 40°C durante a partida, exigindo atenção especial das comissões técnicas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que manterá o protocolo adotado em jogos disputados sob forte calor, com reforço na hidratação dos atletas, utilização de coletes de resfriamento com gelo ("ice vests"), toalhas geladas e estratégias nutricionais para minimizar os efeitos da temperatura elevada durante o confronto.