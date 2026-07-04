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Novos equipamentos reforçam o trabalho da agricultura familiar em Rio Branco

Entrega de microtratores fortalece a mecanização no campo e amplia o apoio à agricultura familiar

04/07/2026 às 09h25
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco segue fortalecendo as ações voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. Nesta sexta-feira (3), o prefeito Alysson Bestene realizou a entrega de 70 microtratores à Secretaria Municipal de Agropecuária, em mais uma iniciativa para incentivar a produção rural no município. A solenidade também marcou a entrega de um veículo que irá reforçar os serviços da pasta.

Os equipamentos serão destinados aos produtores rurais, contribuindo para a mecanização das atividades no campo e o aumento da produtividade. (Foto: Val Fernandes/Secom)
Os equipamentos serão destinados aos produtores rurais, contribuindo para a mecanização das atividades no campo e o aumento da produtividade. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A entrega faz parte de um investimento que contempla, ao todo, 140 microtratores, viabilizados por meio de emenda parlamentar federal. Os equipamentos serão destinados aos produtores rurais, contribuindo para a mecanização das atividades no campo e o aumento da produtividade.

Os microtratores serão utilizados para apoiar os agricultores familiares em serviços como preparo do solo, cultivo e outras atividades agrícolas, reduzindo o esforço manual e proporcionando mais eficiência ao trabalho nas propriedades rurais.

Durante a solenidade, o chefe do Executivo Municipal destacou que os novos equipamentos representam mais um reforço às políticas públicas voltadas ao campo e ao fortalecimento da agricultura familiar.

“Trabalhando juntos, vamos poder fazer mais pela nossa gente e pelo nosso povo”, asseverou o gestor municipal. (Foto: Val Fernandes/Secom)
“Trabalhando juntos, vamos poder fazer mais pela nossa gente e pelo nosso povo”, asseverou o gestor municipal. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“A gente tem ampliado os serviços da Prefeitura no Campo, apoiando o pequeno produtor para que ele possa incentivar a sua produção agrícola, com apoio técnico, mecanização e distribuição de mudas. Esses microtratores ajudam na mecanização para que eles possam arar a terra e produzir mais. É assim que nós vamos ampliar a produção. Só tenho que agradecer ao senador Petecão por essa emenda e dizer que ela será de bom uso para todos os produtores rurais do Cinturão Verde da nossa cidade. Trabalhando juntos, vamos poder fazer mais pela nossa gente e pelo nosso povo”, asseverou o gestor municipal.

O secretário municipal de Agropecuária destacou que os equipamentos vão reforçar o atendimento aos agricultores familiares e ampliar o suporte oferecido pela Prefeitura às comunidades rurais.

“A agricultura familiar já vem avançando muito bem e, com esses equipamentos, vai melhorar ainda mais”, afirmou o secretário. (Foto: Val Fernandes/Secom)
“A agricultura familiar já vem avançando muito bem e, com esses equipamentos, vai melhorar ainda mais”, afirmou o secretário. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Nós temos 2.400 famílias da agricultura familiar e esses microtratores vêm para ajudar os pequenos produtores. O resultado será positivo. A agricultura familiar já vem avançando muito bem e, com esses equipamentos, vai melhorar ainda mais. Também estão chegando novos implementos e triciclos com caçamba para apoiar o transporte da produção. É um trabalho que começou na gestão do Tião Bocalom e que, agora, tem continuidade na gestão do prefeito Alysson Bestene”, destacou o secretário.

Com o reforço a Prefeitura de Rio Branco amplia o apoio aos produtores rurais e reafirma o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da produção no município.

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