21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Governo inaugura Hub de Inovação e marca nova etapa da política de ciência e tecnologia do Acre

O Acre deu mais um passo concreto na consolidação de uma política pública voltada ao desenvolvimento tecnológico e ao empreendedorismo inovador. O ...

04/07/2026 às 04h01
Por: Redação Fonte: Secom Acre
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

O Acre deu mais um passo concreto na consolidação de uma política pública voltada ao desenvolvimento tecnológico e ao empreendedorismo inovador. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), inaugurou, na noite desta sexta-feira, 3, o Hub de Inovação do Acre. O espaço foi pensado e criado para conectar conhecimento, tecnologia e novos negócios, fortalecendo o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre (ECTI-AC) e ampliando oportunidades para empreendedores, pesquisadores e empresas.

Instalado na nova sede da Seict, no Via Towers, em Rio Branco, o Hub é um ambiente público voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias, incubação de startups e negócios inovadores. A estrutura reúne internet de alta velocidade, salas colaborativas, ambientes tecnológicos e espaços compartilhados preparados para conectar empreendedores, pesquisadores, universidades, empresas, investidores e instituições públicas em torno da inovação e da economia criativa.

Espaço foi inaugurado na noite desta sexta na nova sede da Seict em Rio Branco. Foto: Luan Cesar/Seict
Espaço foi inaugurado na noite desta sexta na nova sede da Seict em Rio Branco. Foto: Luan Cesar/Seict

O titular da pasta, Márcio Agiolfi, destacou que a entrega do espaço coloca o Acre em um novo momento. “O Estado está na rota da inovação. Agora deixamos de depender apenas da iniciativa privada e passamos a contar também com um espaço público voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias e à incubação de startups. Já na próxima semana iniciaremos as primeiras reuniões para estruturar a governança e definir como será a ocupação dos ambientes”, explicou.

Presente no ato, o deputado federal José Adriano ressaltou que investir em inovação significa preparar o Acre para mais conhecimento e tecnologia. “O Acre reúne talento, criatividade e capacidade empreendedora. O Hub oferece as condições para que essas ideias encontrem apoio, se transformem em empresas, gerem empregos qualificados e fortaleçam uma nova economia. É um investimento que aproxima o Estado das principais tendências de desenvolvimento do país”.

Local possui estrutura para desenvolver startups, pesquisas e projetos nas áreas de tecnologia e inovação. Foto: Luan Cesar/Seict
Local possui estrutura para desenvolver startups, pesquisas e projetos nas áreas de tecnologia e inovação. Foto: Luan Cesar/Seict

Ecossistema de inovação

A inauguração do Hub representa mais uma etapa da política estadual de inovação construída pelo governo do Acre. A iniciativa se soma ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Ceict), a Plataforma do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre (ECTI-AC), ao fortalecimento da articulação com universidades, ambientes de inovação e startups e ao projeto do Parque Tecnológico de Rio Branco, ampliando a integração entre pesquisa e desenvolvimento econômico.

Hub conta com espaços imersivos e de conforto. Foto: Luan Cesar/Seict
Hub conta com espaços imersivos e de conforto. Foto: Luan Cesar/Seict

Além de incubar startups e estimular o surgimento de novos negócios, o Hub funcionará como um ambiente permanente de colaboração, onde pesquisadores poderão transformar projetos em soluções para o mercado, empresas encontrar parceiros para inovar e empreendedores desenvolver tecnologias capazes de melhorar serviços, fortalecer a bioeconomia, gerar empregos qualificados e criar novas oportunidades para quem deseja empreender.

The post Governo inaugura Hub de Inovação e marca nova etapa da política de ciência e tecnologia do Acre appeared first on Noticias do Acre .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul
Geral Há 7 horas Em Geral

Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul

Objetivo é recuperar espaços públicos e impedir ocupação ilegal
Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre
Acre Há 9 horas Em Geral

Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre

Uma articulação política liderada pessoalmente pela governadora Mailza Assis resultou em uma das maiores conquistas da história recente do funcionalismo público acreano.
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
Geral Há 15 horas Em Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira
Geral Há 1 dia Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,304,99 -1,96%
Ibovespa
170,720,48 pts -0.76%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados