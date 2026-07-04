Governo inaugura Hub de Inovação e marca nova etapa da política de ciência e tecnologia do Acre

O Acre deu mais um passo concreto na consolidação de uma política pública voltada ao desenvolvimento tecnológico e ao empreendedorismo inovador. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), inaugurou, na noite desta sexta-feira, 3, o Hub de Inovação do Acre. O espaço foi pensado e criado para conectar conhecimento, tecnologia e novos negócios, fortalecendo o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre (ECTI-AC) e ampliando oportunidades para empreendedores, pesquisadores e empresas.

Instalado na nova sede da Seict, no Via Towers, em Rio Branco, o Hub é um ambiente público voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias, incubação de startups e negócios inovadores. A estrutura reúne internet de alta velocidade, salas colaborativas, ambientes tecnológicos e espaços compartilhados preparados para conectar empreendedores, pesquisadores, universidades, empresas, investidores e instituições públicas em torno da inovação e da economia criativa.

Espaço foi inaugurado na noite desta sexta na nova sede da Seict em Rio Branco. Foto: Luan Cesar/Seict

O titular da pasta, Márcio Agiolfi, destacou que a entrega do espaço coloca o Acre em um novo momento. “O Estado está na rota da inovação. Agora deixamos de depender apenas da iniciativa privada e passamos a contar também com um espaço público voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias e à incubação de startups. Já na próxima semana iniciaremos as primeiras reuniões para estruturar a governança e definir como será a ocupação dos ambientes”, explicou.

Presente no ato, o deputado federal José Adriano ressaltou que investir em inovação significa preparar o Acre para mais conhecimento e tecnologia. “O Acre reúne talento, criatividade e capacidade empreendedora. O Hub oferece as condições para que essas ideias encontrem apoio, se transformem em empresas, gerem empregos qualificados e fortaleçam uma nova economia. É um investimento que aproxima o Estado das principais tendências de desenvolvimento do país”.

Local possui estrutura para desenvolver startups, pesquisas e projetos nas áreas de tecnologia e inovação. Foto: Luan Cesar/Seict

Ecossistema de inovação

A inauguração do Hub representa mais uma etapa da política estadual de inovação construída pelo governo do Acre. A iniciativa se soma ao Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Ceict), a Plataforma do Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre (ECTI-AC), ao fortalecimento da articulação com universidades, ambientes de inovação e startups e ao projeto do Parque Tecnológico de Rio Branco, ampliando a integração entre pesquisa e desenvolvimento econômico.

Hub conta com espaços imersivos e de conforto. Foto: Luan Cesar/Seict

Além de incubar startups e estimular o surgimento de novos negócios, o Hub funcionará como um ambiente permanente de colaboração, onde pesquisadores poderão transformar projetos em soluções para o mercado, empresas encontrar parceiros para inovar e empreendedores desenvolver tecnologias capazes de melhorar serviços, fortalecer a bioeconomia, gerar empregos qualificados e criar novas oportunidades para quem deseja empreender.

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