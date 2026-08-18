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Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta terça-feira

Entrevistas e contato direto com eleitores estão entre os compromissos

18/08/2026 às 10h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Valter Campanato/ Agência Brasil
© Valter Campanato/ Agência Brasil

Os candidatos à Presidência da República se dividem, nesta terça-feira (18), entre entrevistas a emissoras de TV e mídias digitais e o contato direto com os eleitores durante caminhadas e atos públicos.

Parte dos candidatos participa, em Brasília, do evento Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pelo Instituto Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços), para apresentar propostas e discutir os principais desafios e oportunidades para o Brasil.

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (18):

Augusto Cury (Avante)
Das 10h às 12h00 - Participa do Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, em Brasília;
Das 17h15 às 20h30 - Concede entrevistas, em São Paulo, ao SBT News e ao SBT Brasil, que serão exibidas a partir de 18h30 e de 19h45, respectivamente.

Clariana Barão (DC)
12h30 - A candidata caminha pelo centro expandido da cidade de São Paulo, passando pela Rua da Consolação; Avenida Paulista e Avenida Brigadeiro Faria Lima. No fim do dia, a presidenciável viaja para seu estado, Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)
8h40 - Participa da transmissão do canal Farol Brasil, do professor e influenciador Jones Manoel.

Flávio Bolsonaro (PL)
9h – Participa de ato de campanha no bairro Betânia, em Belo Horizonte (MG);
10h30 - Encontro com candidatos conservadores e apoiadores no Café Nice, no centro da capital mineira;
15h - Participa do evento Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, em Brasília.

Hertz Dias (PSTU)
Dia dedicado à gravação de vídeos programáticos para as redes sociais.

Pablo Marçal (PRTB)
10h - Entrevista para Canal do Cláudio Dantas;
11h - Entrevista para Mathias TV;
17h30 - Entrevista para SBT News;
18h30 - Entrevista para Iron Talks;
20h - Entrevista para Bradock Show.

Romeu Zema (Novo)
9h30 - Reunião com mulheres cujos parentes têm problemas com jogos e apostas eletrônicas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Jardim Paulistano, em São Paulo (SP).

Ronaldo Caiado (PSD)
10h - Apresentação do Plano de Governo para a área da Saúde. Sede do PSD, em São Paulo (SP);
16h30 - Participa do evento Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil, em Brasília;
18h30 - Participa do seminário O Brasil em Debate com os Presidenciáveis - Ambiente de Negócios, Competitividade e Desenvolvimento Econômico , no Instituto Unidos Brasil, em Brasília.

Wilson Grassi (Democrata)
9h - Reunião de alinhamento com comitê de campanha;
13h - Concede entrevista ao podcast Ibratalks;
16h - Reunião com a equipe de comunicação da campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública de campanha. Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram compromissos até o momento desta publicação.

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