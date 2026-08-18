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Ney Amorim realiza adesivaço ao lado da governadora Mailza Assis na Baixada da Sobral

Na tarde deste domingo,16, o candidato a deputado federal Ney Amorim realizou um adesivaço na Praça da Semsur, na Baixada da Sobral

18/08/2026 às 10h18 Atualizada em 18/08/2026 às 10h29
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Ney Amorim realiza adesivaço ao lado da governadora Mailza Assis na Baixada da Sobral

Na tarde deste domingo,16, o candidato a deputado federal Ney Amorim realizou

um adesivaço na Praça da Semsur, na Baixada da Sobral, região onde é liderança e da qual é natural. O ato foi promovido ao lado da governadora Mailza Assis, candidata à reeleição, onde reuniu um grande número de apoiadores, familiares e nomes de peso da coligação.

 

Nascido e criado na Baixada da Sobral, Ney Amorim construiu trajetória política de

quase duas décadas: foi deputado estadual por três mandatos (2007, 2010 e 2014, este último com a maior votação da história do Acre para o cargo) e presidiu a Assembleia Legislativa do Acre por dois mandatos consecutivos. Ao longo desses anos, desenvolveu importantes projetos que beneficiaram a população acreana e promoveram inclusão social, educação e esporte.

 

No último ano esteve à frente da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) do Estado e atualmente disputa a Câmara Federal.

 

Ney Amorim viveu momentos de forte emoção, marcando simbolicamente o início de sua campanha na região que o viu nascer e crescer politicamente.

 

Para o candidato a Deputado Federal, dar o pontapé inicial da campanha na Baixada da Sobral é motivo de orgulho. "Hoje começa uma nova caminhada, e não poderia ser em outro lugar senão aqui, na Baixada, onde eu nasci, cresci e aprendi a lutar pelo nosso povo. Estar ao lado dos nossos apoiadores, da nossa gente e dos nossos parceiros mostra que essa campanha começa com força, união e, acima de tudo, com o compromisso de continuar trabalhando pelo Acre. A caminhada começou, e vamos juntos até a vitória”, afirmou Amorim.

 

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