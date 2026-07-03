21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Brasileia celebra 116 anos de emancipação com investimentos em educação, saúde, infraestrutura e assistência social

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Localizada às margens do Rio Acre, em ...

03/07/2026 às 11h43
Por: Redação Fonte: Secom Acre
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Secom Acre
Foto: Reprodução/Secom Acre

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Localizada às margens do Rio Acre, em frente à cidade boliviana de Cobija, a cidade foi fundada em 1910, no antigo Seringal Carmem, território anteriormente ocupado pelos povos indígenas Catianas e Maitenecas.

Brasileia é um dos municípios mais tradicionais do Acre. Foto: Marcos Vicentti/Secom
Brasileia é um dos municípios mais tradicionais do Acre. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A origem do município está diretamente ligada ao 1º Ciclo da Borracha, período em que, a partir de 1879, imigrantes se estabeleceram na região atraídos pela exploração do látex, destinado à exportação para Belém e Manaus. Ao longo de mais de um século, Brasileia consolidou-se como polo de referência do Alto Acre, mantendo-se resiliente diante dos desafios impostos, sobretudo, pelas cheias históricas que periodicamente atingem o município.

Com 26 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem recebido, em parceria com o governo do Estado, investimentos em diferentes áreas, reafirmando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional.

Segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem 26 mil habitantes. Foto: Marcos Vicentti/Secom
Segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem 26 mil habitantes. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Temos 116 motivos para celebrar. Celebrar uma cidade que representa bem a essência de ser acreano. Uma terra que aprendeu a transformar desafios em força, a recomeçar quantas vezes forem necessárias e a manter as portas e o coração abertos para quem chega e para quem caminha ao seu lado. Essa é a história e a grandeza da nossa querida Brasileia, por aqui a gente aprendeu que ser forte não é enfrentar as dificuldades sozinho, mas seguir em frente de mão dadas, acolhendo, cuidando e reconstruindo, sem perder a esperança. Nosso governo continua caminhando junto com Brasileia, investindo em obras, educação, saúde e oportunidades. Porque cuidar das pessoas é também honrar a história de quem nunca desistiu de seguir em frente”, destacou a governadora Mailza Assis, ao parabenizar a cidade.

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Foto: Marcos Vicentti/Secom
Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Educação recebe investimento de R$ 1,5 milhão

Na área da educação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), firmou convênio no valor de R$ 1,5 milhão com a Prefeitura de Brasileia, destinado à revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas do município. A assinatura contou com a presença da governadora Mailza Assis e do secretário de Educação, Reginaldo Luís Pereira Prates.

Governo destinou recursos importantes para a educação do município. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
Governo destinou recursos importantes para a educação do município. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A governadora Mailza destacou que os investimentos reforçam o compromisso do governo com a melhoria da educação em todas as regiões do estado.

“Estamos investindo tanto na estrutura das escolas quanto nas condições de aprendizagem dos nossos estudantes. Essas ações representam mais dignidade, inclusão e oportunidades para as famílias de Brasileia, especialmente para quem vive na zona rural”, afirmou.

Na mesma ocasião, foram entregues 5.600 kits de materiais escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino, beneficiando 3.320 alunos da rede estadual, com investimento de R$ 206,4 mil, e 2.280 alunos da rede municipal, com aporte de R$ 141,7 mil — totalizando R$ 348,1 mil aplicados na aquisição de materiais didáticos.

Infraestrutura urbana e rural em recuperação

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) tem atuado em frentes de trabalho na zona urbana e rural do município. Na área urbana, foram executados serviços de tapa-buracos na Rua Raimundo Teodoro, no bairro Marcos Galvão 2, com fornecimento de massa asfáltica pelo órgão estadual.

Deracre atuou na infraestrutura do município. Foto: Ascom Deracre
Deracre atuou na infraestrutura do município. Foto: Ascom Deracre

Já na zona rural, a Operação Verão avança em 14 quilômetros do Ramal Esperança, com o lançamento de 742 metros cúbicos de piçarra e 812 metros cúbicos de espurgo de asfalto, além da implantação de três linhas de bueiros de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinadas à melhoria da drenagem e à manutenção da trafegabilidade da via.

Saúde amplia acesso a cirurgias e atendimentos especializados

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) tem intensificado ações de regionalização da saúde pública em Brasileia. No feriado de Carnaval, foi realizado o primeiro mutirão de cirurgias ginecológicas de 2026, com 28 procedimentos, no âmbito do Programa Opera Acre, iniciativa estadual voltada à redução da fila de espera por cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais de 200 mulheres foram beneficiadas com mutirão de atendimentos realizado no município. Foto: Rafael Albuquerque
Mais de 200 mulheres foram beneficiadas com mutirão de atendimentos realizado no município. Foto: Rafael Albuquerque

Em maio, um novo mutirão de atendimentos especializados foi realizado no Hospital Geral de Brasileia, beneficiando mais de 200 mulheres com consultas ginecológicas e cardiológicas, ultrassonografias e assistência ambulatorial, sem necessidade de deslocamento até a capital.

Segurança pública e assistência social

O município também sediou a abertura da 28ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de policiais militares, civis, penais e bombeiros militares.

Governo do Acre investiu na capacitação da segurança pública de Brasileia. Foto: Italo Sousa/Sejusp
Governo do Acre investiu na capacitação da segurança pública de Brasileia. Foto: Italo Sousa/Sejusp

Na assistência social, o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA) já beneficiou 90 famílias de Brasileia com produtos da agricultura familiar, em ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Prefeitura Municipal e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

The post Brasileia celebra 116 anos de emancipação com investimentos em educação, saúde, infraestrutura e assistência social appeared first on Noticias do Acre .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul
Geral Há 7 horas Em Geral

Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul

Objetivo é recuperar espaços públicos e impedir ocupação ilegal
Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre
Acre Há 9 horas Em Geral

Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre

Uma articulação política liderada pessoalmente pela governadora Mailza Assis resultou em uma das maiores conquistas da história recente do funcionalismo público acreano.
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
Geral Há 15 horas Em Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira
Geral Há 1 dia Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,39%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,168,38 -2,02%
Ibovespa
170,681,70 pts -0.78%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados