Brasileia celebra 116 anos de emancipação com investimentos em educação, saúde, infraestrutura e assistência social

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Localizada às margens do Rio Acre, em frente à cidade boliviana de Cobija, a cidade foi fundada em 1910, no antigo Seringal Carmem, território anteriormente ocupado pelos povos indígenas Catianas e Maitenecas.

Brasileia é um dos municípios mais tradicionais do Acre. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A origem do município está diretamente ligada ao 1º Ciclo da Borracha, período em que, a partir de 1879, imigrantes se estabeleceram na região atraídos pela exploração do látex, destinado à exportação para Belém e Manaus. Ao longo de mais de um século, Brasileia consolidou-se como polo de referência do Alto Acre, mantendo-se resiliente diante dos desafios impostos, sobretudo, pelas cheias históricas que periodicamente atingem o município.

Com 26 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem recebido, em parceria com o governo do Estado, investimentos em diferentes áreas, reafirmando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional.

Segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem 26 mil habitantes. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Temos 116 motivos para celebrar. Celebrar uma cidade que representa bem a essência de ser acreano. Uma terra que aprendeu a transformar desafios em força, a recomeçar quantas vezes forem necessárias e a manter as portas e o coração abertos para quem chega e para quem caminha ao seu lado. Essa é a história e a grandeza da nossa querida Brasileia, por aqui a gente aprendeu que ser forte não é enfrentar as dificuldades sozinho, mas seguir em frente de mão dadas, acolhendo, cuidando e reconstruindo, sem perder a esperança. Nosso governo continua caminhando junto com Brasileia, investindo em obras, educação, saúde e oportunidades. Porque cuidar das pessoas é também honrar a história de quem nunca desistiu de seguir em frente”, destacou a governadora Mailza Assis, ao parabenizar a cidade.

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Educação recebe investimento de R$ 1,5 milhão

Na área da educação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), firmou convênio no valor de R$ 1,5 milhão com a Prefeitura de Brasileia, destinado à revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas do município. A assinatura contou com a presença da governadora Mailza Assis e do secretário de Educação, Reginaldo Luís Pereira Prates.

Governo destinou recursos importantes para a educação do município. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

A governadora Mailza destacou que os investimentos reforçam o compromisso do governo com a melhoria da educação em todas as regiões do estado.

“Estamos investindo tanto na estrutura das escolas quanto nas condições de aprendizagem dos nossos estudantes. Essas ações representam mais dignidade, inclusão e oportunidades para as famílias de Brasileia, especialmente para quem vive na zona rural”, afirmou.

Na mesma ocasião, foram entregues 5.600 kits de materiais escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino, beneficiando 3.320 alunos da rede estadual, com investimento de R$ 206,4 mil, e 2.280 alunos da rede municipal, com aporte de R$ 141,7 mil — totalizando R$ 348,1 mil aplicados na aquisição de materiais didáticos.

Infraestrutura urbana e rural em recuperação

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) tem atuado em frentes de trabalho na zona urbana e rural do município. Na área urbana, foram executados serviços de tapa-buracos na Rua Raimundo Teodoro, no bairro Marcos Galvão 2, com fornecimento de massa asfáltica pelo órgão estadual.

Deracre atuou na infraestrutura do município. Foto: Ascom Deracre

Já na zona rural, a Operação Verão avança em 14 quilômetros do Ramal Esperança, com o lançamento de 742 metros cúbicos de piçarra e 812 metros cúbicos de espurgo de asfalto, além da implantação de três linhas de bueiros de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinadas à melhoria da drenagem e à manutenção da trafegabilidade da via.

Saúde amplia acesso a cirurgias e atendimentos especializados

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) tem intensificado ações de regionalização da saúde pública em Brasileia. No feriado de Carnaval, foi realizado o primeiro mutirão de cirurgias ginecológicas de 2026, com 28 procedimentos, no âmbito do Programa Opera Acre, iniciativa estadual voltada à redução da fila de espera por cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais de 200 mulheres foram beneficiadas com mutirão de atendimentos realizado no município. Foto: Rafael Albuquerque

Em maio, um novo mutirão de atendimentos especializados foi realizado no Hospital Geral de Brasileia, beneficiando mais de 200 mulheres com consultas ginecológicas e cardiológicas, ultrassonografias e assistência ambulatorial, sem necessidade de deslocamento até a capital.

Segurança pública e assistência social

O município também sediou a abertura da 28ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de policiais militares, civis, penais e bombeiros militares.

Governo do Acre investiu na capacitação da segurança pública de Brasileia. Foto: Italo Sousa/Sejusp

Na assistência social, o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA) já beneficiou 90 famílias de Brasileia com produtos da agricultura familiar, em ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Prefeitura Municipal e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

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