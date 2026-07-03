Brasileia celebra 116 anos de emancipação com investimentos em educação, saúde, infraestrutura e assistência social

Brasileia, um dos municípios mais tradicionais do Acre, completa nesta sexta-feira, 3, 116 anos de história. Localizada às margens do Rio Acre, em frente à cidade boliviana de Cobija, a cidade foi fundada em 1910, no antigo Seringal Carmem, território anteriormente ocupado pelos povos indígenas Catianas e Maitenecas.
A origem do município está diretamente ligada ao 1º Ciclo da Borracha, período em que, a partir de 1879, imigrantes se estabeleceram na região atraídos pela exploração do látex, destinado à exportação para Belém e Manaus. Ao longo de mais de um século, Brasileia consolidou-se como polo de referência do Alto Acre, mantendo-se resiliente diante dos desafios impostos, sobretudo, pelas cheias históricas que periodicamente atingem o município.
Com 26 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, Brasileia tem recebido, em parceria com o governo do Estado, investimentos em diferentes áreas, reafirmando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional.
“Temos 116 motivos para celebrar. Celebrar uma cidade que representa bem a essência de ser acreano. Uma terra que aprendeu a transformar desafios em força, a recomeçar quantas vezes forem necessárias e a manter as portas e o coração abertos para quem chega e para quem caminha ao seu lado. Essa é a história e a grandeza da nossa querida Brasileia, por aqui a gente aprendeu que ser forte não é enfrentar as dificuldades sozinho, mas seguir em frente de mão dadas, acolhendo, cuidando e reconstruindo, sem perder a esperança. Nosso governo continua caminhando junto com Brasileia, investindo em obras, educação, saúde e oportunidades. Porque cuidar das pessoas é também honrar a história de quem nunca desistiu de seguir em frente”, destacou a governadora Mailza Assis, ao parabenizar a cidade.
Na área da educação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), firmou convênio no valor de R$ 1,5 milhão com a Prefeitura de Brasileia, destinado à revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas do município. A assinatura contou com a presença da governadora Mailza Assis e do secretário de Educação, Reginaldo Luís Pereira Prates.
A governadora Mailza destacou que os investimentos reforçam o compromisso do governo com a melhoria da educação em todas as regiões do estado.
“Estamos investindo tanto na estrutura das escolas quanto nas condições de aprendizagem dos nossos estudantes. Essas ações representam mais dignidade, inclusão e oportunidades para as famílias de Brasileia, especialmente para quem vive na zona rural”, afirmou.
Na mesma ocasião, foram entregues 5.600 kits de materiais escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino, beneficiando 3.320 alunos da rede estadual, com investimento de R$ 206,4 mil, e 2.280 alunos da rede municipal, com aporte de R$ 141,7 mil — totalizando R$ 348,1 mil aplicados na aquisição de materiais didáticos.
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) tem atuado em frentes de trabalho na zona urbana e rural do município. Na área urbana, foram executados serviços de tapa-buracos na Rua Raimundo Teodoro, no bairro Marcos Galvão 2, com fornecimento de massa asfáltica pelo órgão estadual.
Já na zona rural, a Operação Verão avança em 14 quilômetros do Ramal Esperança, com o lançamento de 742 metros cúbicos de piçarra e 812 metros cúbicos de espurgo de asfalto, além da implantação de três linhas de bueiros de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinadas à melhoria da drenagem e à manutenção da trafegabilidade da via.
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) tem intensificado ações de regionalização da saúde pública em Brasileia. No feriado de Carnaval, foi realizado o primeiro mutirão de cirurgias ginecológicas de 2026, com 28 procedimentos, no âmbito do Programa Opera Acre, iniciativa estadual voltada à redução da fila de espera por cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em maio, um novo mutirão de atendimentos especializados foi realizado no Hospital Geral de Brasileia, beneficiando mais de 200 mulheres com consultas ginecológicas e cardiológicas, ultrassonografias e assistência ambulatorial, sem necessidade de deslocamento até a capital.
O município também sediou a abertura da 28ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de policiais militares, civis, penais e bombeiros militares.
Na assistência social, o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA) já beneficiou 90 famílias de Brasileia com produtos da agricultura familiar, em ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Prefeitura Municipal e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
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