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Palmeiras vence Cerro Porteño fora e vai às quartas da Libertadores

Gustavo Gómez marca e garante classificação alviverde em Assunção

19/08/2026 às 22h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© CESAR OLMEDO
© CESAR OLMEDO

O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira (19), o Verdão venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 no La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai), na partida de volta do confronto pelas oitavas de final.

A equipe alviverde aguarda o ganhador do duelo entre Mirassol e LDU, que se reencontram nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador). Uma semana antes, no interior paulista, as equipes empataram por 1 a 1 no Maião.

Na quarta-feira passada (12), Palmeiras e Cerro Porteño tinham empatado por 1 a 1 no Nubank Parque, em São Paulo. Uma vitória simples bastaria para qualquer um dos lados. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga às quartas seria nos pênaltis.

Em um primeiro tempo muito truncado, os paraguaios assustaram primeiro. Aos 18 minutos, o lateral Marcelo Chaparro bateu escanteio pela esquerda, o volante Ariel Gamarra escorou de cabeça para o meio e o zagueiro Lucas Quintana, na pequena área, finalizou por cima do gol, rente ao travessão.

O Palmeiras controlava as ações do time da casa, mas demonstrava pouca inspiração para chegar ao ataque. Quando o fez, foi efetivo. Aos 40 minutos, o atacante Jhon Arias cobrou escanteio pela direita e o zagueiro Gustavo Gómez, de cabeça, mandou para as redes.

Na etapa final, o ritmo da partida caiu significativamente, com o Cerro Porteño mostrando dificuldades para chegar ao campo de ataque. Com a missão "facilitada", o Verdão, mesmo sem uma grande atuação, fez o suficiente para administrar o placar e a classificação.

Flu pega chilenos

Em outro confronto desta quarta, o Platense ignorou o fator-casa e superou o Coquimbo Unido nos pênaltis, por 7 a 6, após um empate sem gols no tempo normal no Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo (Chile). Na ida, uma semana antes, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Florida (Argentina), os times não saíram do zero.

Os argentinos serão adversários do Fluminense nas quartas de final. Na última terça-feira (18), o Tricolor se classificou ao eliminar o Independiente Rivadavia, também do país vizinho, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. As equipes ficaram no 1 a 1 tempo normal e os cariocas levaram a melhor nos pênaltis, por 5 a 4. Na terça passada (11), a rede do Maracanã, no Rio de Janeiro, não balançou.

Mesmo com um a menos após a expulsão de Agustín Canobbio, o Flu saiu na frente aos 31 minutos da segunda etapa, com Kevin Serna. O também atacante Álex Arce igualou nos acréscimos, aos 52. Nos pênaltis, o goleiro Fábio brilhou com defesas nas cobranças dos meias José Florentín e Rodrigo Atencio.

Galo elimina Braga

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético-MG se classificou às quartas de final ao deixar para trás o Red Bull Bragantino. Nesta quarta, os times empataram por 2 a 2 na Arena MRV, em Belo Horizonte, com os mineiros se beneficiando da vitória por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), há uma semana.

O Massa Bruta saiu na frente com Erik Ramires, nos acréscimos do primeiro tempo. No início da etapa final, o também volante Maycon igualou para o Galo. Os paulistas voltaram a frente aos 35 minutos, com o atacante Eduardo Sasha. Quando o jogo caminhava para os pênaltis, o meia Tomás Cuello fez o segundo do time da casa, decisivo para a classificação.

Nas quartas, o Atlético-MG pega outro compatriota pela frente: o Santos. Nesta quinta, às 19h, o Peixe visita o Macará no Estádio Bellavista, em Ambato (Equador). O Alvinegro Praiano levou a melhor na Vila Belmiro, em Santos (SP), por 2 a 1, no jogo de ida.

Outro brasileiro ainda na briga pelo título da Sul-Americana é o São Paulo, que despachou o Bolívar (Bolívia) na última terça, ao ganhar por 3 a 1 no Morumbis. O zagueiro Sabino, Jonathan Calleri e Luciano marcaram para o Tricolor na capital paulista, enquanto o também atacante Dairon Asprilla descontou.

O Boca Juniors (Argentina) será o adversário das quartas.

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