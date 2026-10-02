22°C 32°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Produção industrial cai 0,6% de julho para agosto, diz IBGE

Em julho, a indústria havia registrado variação positiva de 0,1%

02/10/2026 às 09h26
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A produção da indústria brasileira recuou 0,6% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior. Os dados da Pesquisa Industrial Mensal foram divulgados nesta sexta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em julho, a indústria havia registrado variação positiva de 0,1%. No entanto, o setor teve perdas de 1% em maio e de 1,6% em junho.

Na comparação com agosto do ano passado, a indústria caiu 1,2%. Na média móvel trimestral, a perda é de 0,7%. No entanto, nos acumulados do ano e de 12 meses, a produção industrial apresenta altas de 0,8% e de 0,6%, respectivamente.

Dezesseis dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE tiveram queda na passagem de julho para agosto deste ano, com destaques para as atividades de produtos do fumo (-23,4%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-5,5%) e indústrias extrativas (-0,7%).

Entre as nove atividades que apresentaram aumento na produção, destacam-se produtos alimentícios (1%), produtos diversos (8,4%), produtos químicos (0,9%) e metalurgia (0,8%).

As quatro grandes categorias econômicas da indústria apresentaram recuo de julho para agosto deste ano. As principais quedas foram observadas entre os bens de consumo semi e não duráveis (-1,7%) e os bens de consumo duráveis (-1%).

Os bens de capital, ou seja, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo caíram 0,6%, enquanto os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo recuaram 0,2%, no período.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China
Economia Há 17 horas Em Economia

Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China

Sobretaxa de 55% começa após Brasil esgotar cota anual de exportação
Nova modalidade de renegociação de dívidas de MEI começa nesta quinta
Economia Há 19 horas Em Economia

Nova modalidade de renegociação de dívidas de MEI começa nesta quinta

Prazo de adesão ao Desenrola MEI foi prorrogado para 29 de janeiro
Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde
Economia Há 1 dia Em Economia

Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde

Decreto descongela R$ 461,2 mi de emendas parlamentares
Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta
Economia Há 1 dia Em Economia

Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta

Cliente definirá novo limite com o banco
Cruzeiro do Sul, AC
23°
Chuvas esparsas

Mín. 22° Máx. 32°

24° Sensação
1.02km/h Vento
97% Umidade
81% (3.01mm) Chance de chuva
07h34 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Sáb 34° 21°
Dom 36° 22°
Seg 36° 22°
Ter 36° 23°
Qua 37° 23°
Atualizado às 07h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 11 minutos

Produção industrial cai 0,6% de julho para agosto, diz IBGE

 Rio Branco - AC Há 15 horas

Prefeitura de Rio Branco e Ufac levam orientações sobre alimentação saudável aos usuários

 Economia Há 16 horas

Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China

 Rio Branco - AC Há 17 horas

Prefeitura de Rio Branco promove manhã de cuidados e confraternização para idosos do Belo Jardim

 Economia Há 18 horas

Nova modalidade de renegociação de dívidas de MEI começa nesta quinta

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,08%
Euro
R$ 5,89 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 479,941,23 +2,37%
Ibovespa
187,090,08 pts -0.06%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Economia

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan
2
Senado Federal

Centros de educação tecnológica de MG e do RJ viram universidades
3
Senado Federal

Lei cria a Universidade Federal da Fronteira do Norte
4
Economia

Tesouro Direto bate recorde em agosto com R$ 15 bi em investimentos
5
Rio Branco - AC

NOTA PÚBLICA

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados