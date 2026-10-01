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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 75 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

01/10/2026 às 07h00
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (1º) prêmio estimado em R$ 75 milhões . As seis dezenas do concurso 3.065 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

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