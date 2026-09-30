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Estado de São Paulo tem um idoso para cada pessoa com menos de 15 anos

Dados da Fundação Seade apontam cenário de envelhecimento da população

30/09/2026 às 08h38
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O estado de São Paulo tem um idoso para cada pessoa com menos de 15 anos, segundo pesquisa da Fundação Seade. De acordo com dados coletados em 2025, o índice de envelhecimento alcançou 101,0, o que significa que há 101 pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

A rapidez dessa transição demográfica reflete-se na trajetória do indicador nas últimas décadas. Entre 1950 e 2025, o índice de envelhecimento paulista multiplicou-se por 8,7.

Para cada 100 jovens com menos de 15 anos, a proporção de idosos passou de 34,1 em 2000 para 53,9 em 2010, subindo para 82,3 em 2020 e superando a barreira dos 100 em 2025.

Dessa forma, a pirâmide etária do estado deixou de ter o formato de triângulo, com base larga composta por muitas crianças, e um topo estreito com poucos idosos.

Atualmente, de acordo com a porta-voz da Seade, Lucia Yazaki, a base da pirâmide está ficando cada vez mais estreita por causa da diminuição da fecundidade, enquanto o topo tem ampliado pelo aumento da expectativa de vida dos idosos.

“Aqui no estado de São Paulo, estamos com fecundidade de 1,5 filho por mulher. No século passado, era em torno de quatro filhos por mulher”, afirma Lucia.

A entrada da geração X na terceira idade, composta por pessoas nascidas entre 1965 e 1980, é mais um fator a impactar essa dinâmica. No estado de São Paulo, 549 mil cidadãos dessa geração alcançaram exatamente os 60 anos de idade.

O grupo representa 6,6% da população idosa, aproximando cada vez mais a quantidade de pessoas entre 45 e 60 anos, com um total de 9,2 milhões de habitantes.

Lucia Yazaki destaca que o aumento numérico intensifica as demandas já existentes por políticas públicas nas áreas de previdência, saúde, lazer, infraestrutura e cuidados.

Outro fator que a pesquisa evidencia são as disparidades regionais no estado. Os menores índices de envelhecimento estão concentrados nas regiões ao sul, enquanto ao norte e noroeste predominam municípios com mais de 120 idosos para cada 100 pessoas com menos de 15 anos.

Nas regiões ao sul, como Registro, Itapeva e Baixada Santista, prevalecem maiores índices de fecundidade e mortalidade. Em Registro, são 93 pessoas de 60 anos ou mais para cada 100 pessoas com menos de 15 anos. Já nas regiões ao norte e noroeste, como Araçatuba e Presidente Prudente, os dados mostram 120 idosos para cada 100 crianças.

Essas variações decorrem dos indicadores locais de fecundidade e mortalidade, que estão fortemente associados à situação socioeconômica da população residente. Contudo, todas as cidades seguem a tendência de envelhecimento populacional, com índices maiores em relação ao passado.

* Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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